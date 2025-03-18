В Непале впервые пройдет День российского кино
Автор: БК
18 марта 2025
22 марта зрителям покажут сразу три фильма
22 марта в Катманду впервые состоится День российского кино, в рамках которого зрителям будут представлены сразу три российских картины.
Ими станут военная драма НЮРНБЕРГ Николая Лебедева, мелодрама ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ Евгении Тирдатовой и романтическая комедия ВТРОЕМ Александры Сарана.
Специальные показы, организаторами которых выступит РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, состоятся в рамках 8-го Непальского международного кинофестиваля.
Помимо этого, российская лента «Big» Ольги Дымской станет непосредственным участником конкурса короткометражных фильмов самого смотра.
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