В Непале впервые пройдет День российского кино

22 марта зрителям покажут сразу три фильма

22 марта в Катманду впервые состоится День российского кино, в рамках которого зрителям будут представлены сразу три российских картины.

Ими станут военная драма НЮРНБЕРГ Николая Лебедева, мелодрама ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ Евгении Тирдатовой и романтическая комедия ВТРОЕМ Александры Сарана.

Специальные показы, организаторами которых выступит РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, состоятся в рамках 8-го Непальского международного кинофестиваля.

Помимо этого, российская лента «Big» Ольги Дымской станет непосредственным участником конкурса короткометражных фильмов самого смотра.