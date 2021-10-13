Сериал «Игра в кальмара» показал самый успешный старт в истории Netflix

Корейский проект побил рекорд «Бриджертонов»

Сериал «Игра в кальмара», который сейчас пользуется успехом и у российских зрителей, стал самым просматриваемым проектом Netflix за первые двадцать восемь дней показов, сообщает Deadline. В первый месяц новинка набрала 111 млн просмотров, что перекрывает предыдущий рекорд проекта «Бриджертоны», у которого было 82 млн просмотров за аналогичный период. Важно помнить, что Netflix учитывает как официальный просмотр прошедшую демонстрацию двух минут любого эпизода.

Переориентация на глобальный контент приносит все больше плодов стриминг-гиганту, поэтому лидер рынка продолжает делать все большую ставку на международную аудиторию. Дублированная сразу для тридцати стран и снабженная еще большим количеством субтитров на различных языках «Игра в кальмара» заняла первое место в рейтингах сервиса в 90 странах после премьеры в сентябре. Южнокорейская антиутопия развила успех и расширила диапазон доступных рынков вслед за другими успешными международными проектами «Бумажный дом», «Люпен» и «Тьма».

На прошедшей в прошлом месяце конференции Code Тед Сарандос подчеркнул, что его компания стремится к повышению прозрачности как в случае сотрудничества с авторами, так и в отношении с другими игроками рынка. При этом сервис по-прежнему предоставляет данные о просмотрах крайне выборочно. Например, игнорируются случаи, когда выходят проекты, не бьющие рекорды по просмотрам. Тем не менее, с учетом подписной модели монетизации и глобального охвата аудитории, аналитики признают, что в сравнении с основными конкурентами Netflix предоставляет довольно много информации. Сторонних метрик, которые позволили бы оценивать успех проектов более не предвзято, все равно не существует.

Первый оригинальный сериал был показан на онлайн-платформе в 2012 году. Активную экспансию на международные рынки Netflix начал в 2016 году. На текущий момент стриминг-сервис доступен более чем в 200 странах и набрал 209 млн подписчиков. Раскрытие показателей «Игры в кальмара», скорее всего, специально сделано за неделю до раскрытия финансовых результатов третьего квартала, чтобы должным образом и в нужный момент впечатлить инвесторов.

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