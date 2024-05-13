Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022 и 2023 годы
Дата и место вручения премии будут объявлены позднее
Российская академия кинематографических искусств представила номинантов премии «Ника» за 2022 и 2023 годы.
На соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют 1993 Александра Велединского, ВЫЗОВ Клима Шипенко, ЗА НАС С ВАМИ Андрея Смирнова, СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, ЧУВСТВА АННЫ Анны Меликян и ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка, ставший лидером по общему количеству номинаций (13).
Дата и место вручения премии будут объявлены позднее.
Полный список номинантов
Лучший игровой фильм
• 1993, реж. Александр Велединский
• ВЫЗОВ, реж. Клим Шипенко
• ЗА НАС С ВАМИ, реж. Андрей Смирнов
• ПРАВЕДНИК, реж. Сергей Урсуляк
• СНЕГИРЬ, реж. Борис Хлебников
• ЧУВСТВА АННЫ, реж. Анна Меликян
Лучшая режиссерская работа
• Александр Велединский (1993)
• Андрей Смирнов (ЗА НАС С ВАМИ)
• Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК)
• Борис Хлебников (СНЕГИРЬ)
Лучшая сценарная работа
• Александр Велединский (1993)
• Сергей Ильин, Игорь Рыбин (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ)
• Геннадий Островский (ПРАВЕДНИК)
• Андрей Смирнов (ЗА НАС С ВАМИ)
Лучшая операторская работа
• Сергей Астахов (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Шандор Беркеши (ТУМАН)
• Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК)
• Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ)
Лучшая музыка к фильму
• Эдуард Артемьев (НЮРНБЕРГ)
• Игорь Вдовин (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Юрий Потеенко (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ)
• Василий Тонковидов (ПРАВЕДНИК)
Лучшая мужская роль
• Юра Борисов (КЕНТАВР)
• Александр Робак (СНЕГИРЬ)
• Андрей Смоляков (ЗА НАС С ВАМИ)
• Александр Яценко (ПРАВЕДНИК)
Лучшая женская роль
• Екатерина Вилкова (1993)
• Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ)
• Юлия Пересильд (ВЫЗОВ)
• Юлия Снигирь (ЗА НАС С ВАМИ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Сергей Маковецкий (ПРАВЕДНИК)
• Сергей Пускепалис (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Евгений Ткачук (ПРАВЕДНИК)
• Тимофей Трибунцев (СНЕГИРЬ)
• Леонид Ярмольник (ЗА НАС С ВАМИ)
Лучшая женская роль второго плана
• Елена Валюшкина (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ)
• Юлия Витрук (ПРАВЕДНИК)
• Ольга Лапшина (ОГОРОД)
• Ирина Розанова (ЗА НАС С ВАМИ)
Лучшая работа режиссера монтажа
• Серик Бейсеу (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)
• Ирина Кожемякина (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ)
• Антон Мегердичев (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Маргарита Смирнова (ПРАВЕДНИК)
Лучшая работа звукорежиссера
• Ростислав Алимов (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Павел Дореули (ПРАВЕДНИК)
• Алексей Самоделко (НЮРНБЕРГ)
• Андрей Худяков, Кирилл Бодров (1993)
Лучшая работа художника-постановщика
• Анастасия Каримуллина (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)
• Алим Матвейчук, Евгений Качанов (ПРАВЕДНИК)
• Павел Новиков, Владимир Трапезников (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Сергей Февралев (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ)
Лучшая работа художника по костюмам
• Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ)
• Надежда Васильева, Ольга Михайлова (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)
• Екатерина Дыминская (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Наталья Каневская (ЧЕБУРАШКА)
Лучший неигровой фильм
• АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ. НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕТРА (реж. Анастасия Крапивина)
• БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ (реж. Любовь Аркус)
• ВЫХОД (реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева)
• КИНОЯЗЫК ЭПОХИ: МАРЛЕН ХУЦИЕВ (реж. Андрей Истратов)
Лучший анимационный фильм
• БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ ДЕНЬ (реж. Василий Чирков)
• СПАТЬ ХОЧЕТСЯ (реж. Игорь Волошин)
• ХАРМС (реж. Светлана Андрианова)
• ЩЕЛКУНЧИК, ПИАНИНО И ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ (реж. Ирина Евтеева)
Открытие года
• Режиссер Наталия Гугуева (ТУМАН)
• Актриса Мария Золотухина (ПРАВЕДНИК)
• Режиссер Сергей Ильин (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ)
• Актер Макар Хлебников (СНЕГИРЬ)
Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ