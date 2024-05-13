Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022 и 2023 годы

Дата и место вручения премии будут объявлены позднее

Российская академия кинематографических искусств представила номинантов премии «Ника» за 2022 и 2023 годы.

На соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют 1993 Александра Велединского, ВЫЗОВ Клима Шипенко, ЗА НАС С ВАМИ Андрея Смирнова, СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, ЧУВСТВА АННЫ Анны Меликян и ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка, ставший лидером по общему количеству номинаций (13).

Дата и место вручения премии будут объявлены позднее.

Полный список номинантов

Лучший игровой фильм

• 1993, реж. Александр Велединский

• ВЫЗОВ, реж. Клим Шипенко

• ЗА НАС С ВАМИ, реж. Андрей Смирнов

• ПРАВЕДНИК, реж. Сергей Урсуляк

• СНЕГИРЬ, реж. Борис Хлебников

• ЧУВСТВА АННЫ, реж. Анна Меликян

Лучшая режиссерская работа

• Александр Велединский (1993)

• Андрей Смирнов (ЗА НАС С ВАМИ)

• Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК)

• Борис Хлебников (СНЕГИРЬ)

Лучшая сценарная работа

• Александр Велединский (1993)

• Сергей Ильин, Игорь Рыбин (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ)

• Геннадий Островский (ПРАВЕДНИК)

• Андрей Смирнов (ЗА НАС С ВАМИ)

Лучшая операторская работа

• Сергей Астахов (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Шандор Беркеши (ТУМАН)

• Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК)

• Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ)

Лучшая музыка к фильму

• Эдуард Артемьев (НЮРНБЕРГ)

• Игорь Вдовин (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Юрий Потеенко (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ)

• Василий Тонковидов (ПРАВЕДНИК)

Лучшая мужская роль

• Юра Борисов (КЕНТАВР)

• Александр Робак (СНЕГИРЬ)

• Андрей Смоляков (ЗА НАС С ВАМИ)

• Александр Яценко (ПРАВЕДНИК)

Лучшая женская роль

• Екатерина Вилкова (1993)

• Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ)

• Юлия Пересильд (ВЫЗОВ)

• Юлия Снигирь (ЗА НАС С ВАМИ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Сергей Маковецкий (ПРАВЕДНИК)

• Сергей Пускепалис (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Евгений Ткачук (ПРАВЕДНИК)

• Тимофей Трибунцев (СНЕГИРЬ)

• Леонид Ярмольник (ЗА НАС С ВАМИ)



Лучшая женская роль второго плана

• Елена Валюшкина (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ)

• Юлия Витрук (ПРАВЕДНИК)

• Ольга Лапшина (ОГОРОД)

• Ирина Розанова (ЗА НАС С ВАМИ)

Лучшая работа режиссера монтажа

• Серик Бейсеу (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)

• Ирина Кожемякина (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ)

• Антон Мегердичев (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Маргарита Смирнова (ПРАВЕДНИК)

Лучшая работа звукорежиссера

• Ростислав Алимов (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Павел Дореули (ПРАВЕДНИК)

• Алексей Самоделко (НЮРНБЕРГ)

• Андрей Худяков, Кирилл Бодров (1993)

Лучшая работа художника-постановщика

• Анастасия Каримуллина (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)

• Алим Матвейчук, Евгений Качанов (ПРАВЕДНИК)

• Павел Новиков, Владимир Трапезников (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Сергей Февралев (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ)

Лучшая работа художника по костюмам

• Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров (ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ)

• Надежда Васильева, Ольга Михайлова (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)

• Екатерина Дыминская (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Наталья Каневская (ЧЕБУРАШКА)

Лучший неигровой фильм

• АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ. НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕТРА (реж. Анастасия Крапивина)

• БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ (реж. Любовь Аркус)

• ВЫХОД (реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева)

• КИНОЯЗЫК ЭПОХИ: МАРЛЕН ХУЦИЕВ (реж. Андрей Истратов)

Лучший анимационный фильм

• БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ ДЕНЬ (реж. Василий Чирков)

• СПАТЬ ХОЧЕТСЯ (реж. Игорь Волошин)

• ХАРМС (реж. Светлана Андрианова)

• ЩЕЛКУНЧИК, ПИАНИНО И ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ (реж. Ирина Евтеева)

Открытие года

• Режиссер Наталия Гугуева (ТУМАН)

• Актриса Мария Золотухина (ПРАВЕДНИК)

• Режиссер Сергей Ильин (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ)

• Актер Макар Хлебников (СНЕГИРЬ)

Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ