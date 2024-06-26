KION эксклюзивно покажет кинопремию «Ника»

Торжественная церемония вручения состоится 1 июля в московском театре «Маска»

Российская академия кинематографических искусств заключила соглашение с «МТС Медиа» – холдинг станет официальным партнером премии «Ника» и получит права на эксклюзивный показ грядущей церемонии в онлайн-кинотеатре KION.

«“Ника” – старейшая кинематографическая премия. В разные годы ее обладателями становились талантливые люди, которые сегодня являются частью культурного кода нашей страны. «МТС Медиа» уважает традиции, и для нас очень почетно быть партнером премии и иметь возможность ее трансляции на широкую аудиторию», – подчеркнула генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Торжественное мероприятие состоится 1 июля в московском театре «Маска».

Напомним, что на соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют 1993 Александра Велединского, ВЫЗОВ Клима Шипенко, ЗА НАС С ВАМИ Андрея Смирнова, СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, ЧУВСТВА АННЫ Анны Меликян и ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка, ставший лидером по общему количеству номинаций (13).

Фото: официальный сайт премии