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Стала известна дата вручения кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы

Автор: Илья Кувшинов

6 июня 2024

Место проведения будет объявлено позднее

Российская академия кинематографических искусств назвала дату вручения церемонии вручения премии «Ника» – она состоится 1 июля в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Место проведения церемонии будет объявлено позднее.

Напомним, что на соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют 1993 Александра Велединского, ВЫЗОВ Клима Шипенко, ЗА НАС С ВАМИ Андрея Смирнова, СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, ЧУВСТВА АННЫ Анны Меликян и ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка, ставший лидером по общему количеству номинаций (13).

Фото: официальный сайт премии

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