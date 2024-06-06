Стала известна дата вручения кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Автор: Илья Кувшинов
6 июня 2024
Место проведения будет объявлено позднее
Российская академия кинематографических искусств назвала дату вручения церемонии вручения премии «Ника» – она состоится 1 июля в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Место проведения церемонии будет объявлено позднее.
Напомним, что на соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют 1993 Александра Велединского, ВЫЗОВ Клима Шипенко, ЗА НАС С ВАМИ Андрея Смирнова, СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, ЧУВСТВА АННЫ Анны Меликян и ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка, ставший лидером по общему количеству номинаций (13).
Фото: официальный сайт премии
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