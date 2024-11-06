Премия «Ника» открыла прием заявок
Автор: Илья Кувшинов
6 ноября 2024
Прием заявок продлится до 20 декабря
Российская академия кинематографических искусств объявила о старте приема заявок на участие в конкурсе на соискание национальной кинопремии «Ника» за 2024 год.
Прием заявок продлится до 20 декабря. Претендовать на включение в конкурс могут игровые, документальные и анимационные картины. Подробная информация о подаче и оформлении доступна на официальном сайте премии.
Напомним, что обладателем награды за лучший игровой фильм в этом году стала лента ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка. Дата проведения следующей церемонии награждения пока неизвестна.
Фото: соцсети премии
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