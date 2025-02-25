Премия «Ника» объявила номинантов за 2024 год

Торжественная церемония вручения состоится 24 марта

Российская академия кинематографических искусств представила номинантов премии «Ника» за 2024 год.

На соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, СМОТРИ НА МЕНЯ! Владимира Грамматикова, КОНЧИТСЯ ЛЕТО Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ Бакура Бакурадзе, а также МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина.

Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта.

Список некоторых номинантов

Лучший игровой фильм

• ВОЗДУХ, реж. Алексей Герман мл.

• СМОТРИ НА МЕНЯ!, реж. Владимир Грамматиков

• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев

• СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ, реж. Бакур Бакурадзе

• МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин

Лучшая режиссерская работа

• Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

• Алексей Герман младший (ВОЗДУХ)

• Владимир Грамматиков (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

Лучшая сценарная работа

• Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЁМ ДВОРЕ)

• Андрей Кончаловский, Елена Киселева (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

• Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

Лучшая мужская роль

• Сергей Безруков (ВОЗДУХ)

• Юра Борисов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Евгений Цыганов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

Лучшая женская роль

• Юлия Снигирь (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)

• Александра Урсуляк (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

• Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Юра Борисов (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЁД)

• Роман Мадянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Александр Петров (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЁД)

Лучшая женская роль второго плана

• Евгения Добровольская (ХУЖЕ ВСЕХ)

• Елена Лядова (ВОЗДУХ)

• Евгения Симонова (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

Лучший сериал

• «Дети перемен»

• «Первый номер»

• «Плевако»

• «Преступление и наказание»

• «Столыпин»

• «Трасса»

Открытие года

• Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Анна Кузнецова (КАНИКУЛЫ)

• Николай Ларионов (ВЕЧНАЯ ЗИМА)

Полный список претендентов доступен на сайте премии.

Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО