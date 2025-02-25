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Премия «Ника» объявила номинантов за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

25 февраля 2025

Торжественная церемония вручения состоится 24 марта

Российская академия кинематографических искусств представила номинантов премии «Ника» за 2024 год.

На соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, СМОТРИ НА МЕНЯ! Владимира Грамматикова, КОНЧИТСЯ ЛЕТО Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ Бакура Бакурадзе, а также МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина.

Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта.

Список некоторых номинантов

Лучший игровой фильм 
• ВОЗДУХ, реж. Алексей Герман мл.
• СМОТРИ НА МЕНЯ!, реж. Владимир Грамматиков
• КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
• СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ, реж. Бакур Бакурадзе
• МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин

Лучшая режиссерская работа
• Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
• Алексей Герман младший (ВОЗДУХ)
• Владимир Грамматиков (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

Лучшая сценарная работа
• Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЁМ ДВОРЕ)
• Андрей Кончаловский, Елена Киселева (СМОТРИ НА МЕНЯ!)
• Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

Лучшая мужская роль
• Сергей Безруков (ВОЗДУХ)
• Юра Борисов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Евгений Цыганов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

Лучшая женская роль
• Юлия Снигирь (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)
• Александра Урсуляк (СМОТРИ НА МЕНЯ!)
• Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)

Лучшая мужская роль второго плана 
• Юра Борисов (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЁД)
• Роман Мадянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Александр Петров (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЁД)

Лучшая женская роль второго плана
• Евгения Добровольская (ХУЖЕ ВСЕХ)
• Елена Лядова (ВОЗДУХ)
• Евгения Симонова (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

Лучший сериал
• «Дети перемен»
• «Первый номер»
• «Плевако»
• «Преступление и наказание»
• «Столыпин»
• «Трасса»

Открытие года
• Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Анна Кузнецова (КАНИКУЛЫ)
• Николай Ларионов (ВЕЧНАЯ ЗИМА)

Полный список претендентов доступен на сайте премии.

Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО

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