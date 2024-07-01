Стали известны победители премии «Ника» за 2022 и 2023 годы

Награда за лучший игровой фильм досталась ленте «Праведник»

1 июля в московском театре «Маска» состоялась торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» за 2022 и 2023 годы.

Награда за лучший игровой фильм досталась ленте ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка.

Полный список победителей

• Лучший игровой фильм – ПРАВЕДНИК, реж. Сергей Урсуляк

• Лучшая режиссерская работа – Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК)

• Лучшая сценарная работа – Андрей Смирнов (ЗА НАС С ВАМИ)

• Лучшая мужская роль – Александр Яценко (ПРАВЕДНИК)

• Лучшая женская роль – Юлия Пересильд (ВЫЗОВ) и Юлия Снигирь (ЗА НАС С ВАМИ)

• Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Пускепалис (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Лучшая женская роль второго плана – Ирина Розанова (ЗА НАС С ВАМИ)

• Открытие года – актер Макар Хлебников (СНЕГИРЬ)

• Лучший неигровой фильм –

БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ (реж. Любовь Аркус)

• Лучший анимационный фильм – ЩЕЛКУНЧИК, ПИАНИНО И ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ (реж. Ирина Евтеева)

• Лучшая операторская работа – Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК)

• Лучшая музыка к фильму – Эдуард Артемьев (НЮРНБЕРГ)

• Лучшая работа режиссера монтажа – Маргарита Смирнова (ПРАВЕДНИК)

• Лучшая работа художника-постановщика – Павел Новиков, Владимир Трапезников (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

• Лучшая работа художника по костюмам – Надежда Васильева, Ольга Михайлова (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)

• Лучшая работа звукорежиссера – Андрей Худяков, Кирилл Бодров (1993)

• Специальный приз за честь и достоинство – Александр Ширвиндт

• Специальный приз за лучший сериал – «Слово пацана. Кровь на асфальте»