Стали известны победители премии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Награда за лучший игровой фильм досталась ленте «Праведник»
1 июля в московском театре «Маска» состоялась торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» за 2022 и 2023 годы.
Награда за лучший игровой фильм досталась ленте ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка.
Полный список победителей
• Лучший игровой фильм – ПРАВЕДНИК, реж. Сергей Урсуляк
• Лучшая режиссерская работа – Сергей Урсуляк (ПРАВЕДНИК)
• Лучшая сценарная работа – Андрей Смирнов (ЗА НАС С ВАМИ)
• Лучшая мужская роль – Александр Яценко (ПРАВЕДНИК)
• Лучшая женская роль – Юлия Пересильд (ВЫЗОВ) и Юлия Снигирь (ЗА НАС С ВАМИ)
• Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Пускепалис (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Лучшая женская роль второго плана – Ирина Розанова (ЗА НАС С ВАМИ)
• Открытие года – актер Макар Хлебников (СНЕГИРЬ)
• Лучший неигровой фильм –
БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ (реж. Любовь Аркус)
• Лучший анимационный фильм – ЩЕЛКУНЧИК, ПИАНИНО И ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ (реж. Ирина Евтеева)
• Лучшая операторская работа – Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК)
• Лучшая музыка к фильму – Эдуард Артемьев (НЮРНБЕРГ)
• Лучшая работа режиссера монтажа – Маргарита Смирнова (ПРАВЕДНИК)
• Лучшая работа художника-постановщика – Павел Новиков, Владимир Трапезников (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
• Лучшая работа художника по костюмам – Надежда Васильева, Ольга Михайлова (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)
• Лучшая работа звукорежиссера – Андрей Худяков, Кирилл Бодров (1993)
• Специальный приз за честь и достоинство – Александр Ширвиндт
• Специальный приз за лучший сериал – «Слово пацана. Кровь на асфальте»