Yellow, Black & White и СТС возобновляют сотрудничество

Новые проекты продюсерской студии Yellow, Black & White снова будут выходить на СТС, сообщают «Ведомости». Телеканал и продакш-студия возобновят сотрудничество в августе, когда в эфире вещателя состоится показ сериала «Гранд». Создатели проекта – YBW, Keystone Production (снимали совместно 1-2-й сезоны сериала) и Start Stidio (5-й сезон).

Планируется, что сначала на СТС выйдут четыре сезона «Гранда», а в сентябре состоится телепремьера пятого, который уже начал выходить на видеосервисе Start в июле. О показе первых четырех сезонов сериала на СТС договарились между собой холдинги «Газпром-медиа» (ГПМ), владеющий правами на сериал, и «СТС Медиа», в состав которого входит телеканал. На данный момент СТС и Yellow, Black & White обсуждают новые проекты, которые могут выйти на телеканале в следующем году.

YB&W долгие годы была основным поставщиком контента для СТС. В 2017 году ГПМ, конкурирующий с «СТС Медиа», привлек основателей и генеральных продюсеров YB&W – Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Алексея Троцюка и Дениса Жалинского – для запуска нового телеканала «Супер» (с 1 января этого года переименован в «Субботу»). В январе 2018 года, после начала вещания канала, генеральные продюсеры YB&W стали сотрудничать с ГПМ на эксклюзивной основе. Предполагалось, что основу программной сетки «Супера» составит библиотека YB&W, в том числе популярные сериалы, выходившие на СТС (например, «Кухня» и «Отель «Элеон»), но «СТС медиа» удалось сохранить за собой библиотеку YB&W. ГПМ также стал совладельцем видеосервиса Start (26%), запущенного основателями YB&W. В октябре 2020 года стало известно, что генпродюсеры YB&W больше не будут управлять «Супером», а сам он изменит концепцию. Месяц спустя ГПМ продал свою долю в Start. Новым совладельцем сервиса стал «Мегафон», к концу 2020 г. он консолидировал 50% компании.

В апреле этого года Эдуард Илоян рассказал, что у генпродюсеров YB&M уже нет эксклюзивных обязательств перед ГПМ, а на проекты Start больше не распространяется принцип first look deal.

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24.07.2021 Автор: БК

Источник: «Ведомости»