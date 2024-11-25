top banner

Фестиваль «Новое движение» объявил даты проведения

Автор: БК

25 ноября 2024

Подать заявку на участие можно до 11 апреля

Организаторы Второго фестиваля молодого кино «Новое движение» объявили даты проведения – смотр пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня.

На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2024 года, а их хронометраж должен быть более 54 минут.

Заявки принимаются до 11 апреля по электронной почте. В отборе смогут принять участие только те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм. 

Победитель основного конкурса, как и в прошлом году, получит главный приз – 1 млн рублей.

Генеральными продюсерами «Нового движения» являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программный директор фестиваля – кинокритик Вадим Рутковский. 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило даты питчингов проектов детского кино и игровых дебютов
Подробнее
Касса России: новая «Манюня» возглавила прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Зять» уступает «Теще»
Подробнее
ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию национального контента
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу и жюри
Подробнее
Mediascope рассказал о самых популярных фильмах и сериалах в России за год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Зять» вырвался в лидеры
Подробнее
Российские производители подвели итоги международного кинорынка DICM 2024 в Дубае
Подробнее
Bazelevs займется выпуском комиксов
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет увеличена в 2025 году
Подробнее
«МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2024 года
Подробнее
Конференция ConTech 2024: дискуссия «Стратегии медиакомпаний»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 ноября 2024 года
Подробнее
Названы лауреаты индустриальной премии «МедиаБренд»
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» открыл регистрацию для зрителей
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Уроки китайского»
Подробнее
Кинофорум «Сделано в Санкт-Петербурге» продолжает прием заявок
Подробнее
В Москве стартовал семинар-интенсив «Искусство питчинга»
Подробнее
Покидая Лас-Вегас: итоги AFM-2024
Подробнее