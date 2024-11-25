Фестиваль «Новое движение» объявил даты проведения

Подать заявку на участие можно до 11 апреля

Организаторы Второго фестиваля молодого кино «Новое движение» объявили даты проведения – смотр пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня.

На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2024 года, а их хронометраж должен быть более 54 минут.

Заявки принимаются до 11 апреля по электронной почте. В отборе смогут принять участие только те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм.

Победитель основного конкурса, как и в прошлом году, получит главный приз – 1 млн рублей.

Генеральными продюсерами «Нового движения» являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программный директор фестиваля – кинокритик Вадим Рутковский.