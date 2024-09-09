Стартовал третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

В конкурсной программе смотра – 16 сериалов и 4 фильма

9 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи в третий раз открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Смотр, созданный по инициативе крупнейших российских стриминговых платформ, – это пространство здоровой конкуренции и консолидации их интересов. Программа фестиваля состоит двух секций – премьерных эпизодов сериалов (16 проектов) и полнометражных фильмов (4 картины).

Председателем попечительского совета в этом году выбран директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим. В конце торжественной церемонии он обратился со сцены ко всем присутствующим, пожелав хорошего фестиваля.

Сразу после окончания церемонии открытия гостям «Нового сезона» покажут первую конкурсную работу – историческую драму «Челюскин. Первые». В центре повествования сериала от шоураннера Федора Бондарчука и режиссера Степана Коршунова – экспедиция ледокола «Челюскин», команда которого в 1934 году отправилась из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Главные роли в проекте исполнили Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин и другие. Съемочная группа во главе с режиссером представила проект.

В рамках деловой программы фестиваля состоятся дискуссии о стоимости производства контента и острой нехватке кадров в отрасли, а панель «Творцы и продавцы», где встретятся продюсеры и руководители маркетинг-департаментов онлайн-кинотеатров. Помимо этого, гостей фестиваля ждет серия презентаций «ФРАНШИЗАфрения: новые медиа = новые деньги?!», на которой представители стримингов и бизнеса представят успешные кейсы и проанализируют тренд использования новых медиа для оригинального контента и возможности для кино прорастать в разные среды.

Победителей в номинациях «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой «Нового сезона» и «Героиня «Нового сезона» определяют зрители фестиваля – преимущественно индустриальное сообщество. Обладателя приза «Открытие «Нового сезона», в свою очередь, выбирает попечительский совет смотра.

Итоги станут известны на церемонии закрытия 14 сентября.