top banner

Фестиваль кинодебютов «Одна шестая» открыл аккредитацию

Автор: БК

10 июля 2024

Смотр пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге

Организаторы III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, открыли аккредитацию для представителей киноиндустрии и СМИ.

Отмечается, что она дает право посещать конкурсные и специальные показы, деловую программу, а также торжественные церемонии и вечеринки.

Подать заявку можно на официальном сайте смотра. Срок ее рассмотрения – три рабочих дня.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Россияне разных возрастов назвали культовые фильмы, киногероев и актеров
Подробнее
«Иви» займется экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина
Подробнее
Минпросвещения опровергло данные о предложении снять ремейки советских фильмов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Самая большая луна» вырвалась вперед среди премьер
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 июля 2024 года
Подробнее
«Кинопоиск» раскрыл цифры просмотров аниме-проектов на сервисе
Подробнее
Кинофестиваль «Будем жить» продолжает прием заявок
Подробнее
ТНТ показал лучшую долю среди всех каналов в первой половине 2024 года
Подробнее
Минпросвещения России предложило снять ремейки культовых советских фильмов
Подробнее
Касса России: пиратские релизы снова первые
Подробнее
Началось производство масштабных сказок «Золушка» и «Алые паруса»
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы возглавляют прокат уже третью неделю подряд
Подробнее
«Пилот-2024»: чистое любопытство
Подробнее
В форуме «Новый вектор» примут участие 18 киностудий и 20 кинокомиссий России
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 июля
Подробнее
«Россия 1» стал лидером по доле среди телеканалов во всех населенных пунктах страны у аудитории 4+
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Самая большая луна» стала единственной новинкой в топ-10
Подробнее
Американские аналитики снизили прогнозы для «Дэдпула и Росомахи»
Подробнее