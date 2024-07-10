Фестиваль кинодебютов «Одна шестая» открыл аккредитацию
Автор: БК
10 июля 2024
Смотр пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге
Организаторы III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, открыли аккредитацию для представителей киноиндустрии и СМИ.
Отмечается, что она дает право посещать конкурсные и специальные показы, деловую программу, а также торжественные церемонии и вечеринки.
Подать заявку можно на официальном сайте смотра. Срок ее рассмотрения – три рабочих дня.
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