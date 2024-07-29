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Кинофестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу

Автор: БК

29 июля 2024

В игровой конкурс попали 11 картин

Стала известна конкурсная программа III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».

Организаторы смотра отмечают, что сознательно не ставят в приоритет премьерность картин, а собирают лучшие фильмы из тех, что были представлены в Каннах, Торонто, Роттердаме и на других крупнейших фестивалях.

«Одна шестая» пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге. Деловая программа и фильм закрытия будут объявлены позднее.

Игровой конкурс
ОДИН ИЗ ЧЕТВЕРЫХ, реж. Джигме Тринли (Китай)
Я, МАРЬЯМ, ДЕТИ И ЕЩЁ 26 ЧЕЛОВЕК, реж. Фаршад Хашеми (Чехия, Иран, Германия)
ЭЛЕМЕНТ ЯСМИНЫ, реж. Анам Аббас (Пакистан, Португалия, США)
СОБАЧЬЕ ДЕЛО, реж. Летиция Дош (Франция)
ГОРОД ВЕТРА, реж. Лхагвадулама Пурев-Очира (Монголия)
ЛАПИН, реж. Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич (Россия)
ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ, реж. Виталий Петров (Россия)
МОХ, реж. Никита Миклушов (Россия)
ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова (Россия)
КУКУШКА, реж. Евгений Николаев (Россия)
110, реж. Илья Михеев (Россия)

Документальный конкурс
КРАЙ НОЧИ, реж. Андрей Натоцинский (Россия)
МОЙ ДРУГ СЕГА, реж. Артём Гряник (Россия)
ОТКРЫТЬ ГЛАЗА, реж. Надежда Сысонова (Россия)
ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ, реж. Е Юань (Китай)
ЛОСЕНОК, реж. Елена Копцева (Россия)
МЫ ВТРОЕМ, реж. Хения Бродбекер (Израиль)
ЛИЦО, реж. Сергей Догоров (Россия)
ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ, реж. Максим Башорин (Россия)
РЕКВИЕМ ПО ПЛЕМЕНИ, реж.  Марджан Хосрави, Иран

Серия показов «Фильм о фильме»
– «Слово пацана. Кровь на асфальте»
– «Престиж»
– «Мир! Дружба! Жвачка!»
– «Время гнева. Время любви»
– «Сергий против нечисти. Яга»
– «Реальность ВОЗДУХА»
– «Тень Чикатило»

Специальные показы
НОЧНОЙ ДОЗОР, реж. Тимур Бекмамбетов
НЕЛЮБИМКА, реж. Станислав Сорокин
АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ..., реж. Константин Смилга
МУХАДРАКОН, реж. Татьяна Колганова
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ, реж. Анна Курбатова
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ, реж. Константин Бронзит
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ, реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих
ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, реж. Ли Цзяньпин, Сальвадор Симо
СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, реж. Антон Ланшаков

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