Кинофестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу
В игровой конкурс попали 11 картин
Стала известна конкурсная программа III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».
Организаторы смотра отмечают, что сознательно не ставят в приоритет премьерность картин, а собирают лучшие фильмы из тех, что были представлены в Каннах, Торонто, Роттердаме и на других крупнейших фестивалях.
«Одна шестая» пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге. Деловая программа и фильм закрытия будут объявлены позднее.
Игровой конкурс
– ОДИН ИЗ ЧЕТВЕРЫХ, реж. Джигме Тринли (Китай)
– Я, МАРЬЯМ, ДЕТИ И ЕЩЁ 26 ЧЕЛОВЕК, реж. Фаршад Хашеми (Чехия, Иран, Германия)
– ЭЛЕМЕНТ ЯСМИНЫ, реж. Анам Аббас (Пакистан, Португалия, США)
– СОБАЧЬЕ ДЕЛО, реж. Летиция Дош (Франция)
– ГОРОД ВЕТРА, реж. Лхагвадулама Пурев-Очира (Монголия)
– ЛАПИН, реж. Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич (Россия)
– ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ, реж. Виталий Петров (Россия)
– МОХ, реж. Никита Миклушов (Россия)
– ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова (Россия)
– КУКУШКА, реж. Евгений Николаев (Россия)
– 110, реж. Илья Михеев (Россия)
Документальный конкурс
– КРАЙ НОЧИ, реж. Андрей Натоцинский (Россия)
– МОЙ ДРУГ СЕГА, реж. Артём Гряник (Россия)
– ОТКРЫТЬ ГЛАЗА, реж. Надежда Сысонова (Россия)
– ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ, реж. Е Юань (Китай)
– ЛОСЕНОК, реж. Елена Копцева (Россия)
– МЫ ВТРОЕМ, реж. Хения Бродбекер (Израиль)
– ЛИЦО, реж. Сергей Догоров (Россия)
– ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ, реж. Максим Башорин (Россия)
– РЕКВИЕМ ПО ПЛЕМЕНИ, реж. Марджан Хосрави, Иран
Серия показов «Фильм о фильме»
– «Слово пацана. Кровь на асфальте»
– «Престиж»
– «Мир! Дружба! Жвачка!»
– «Время гнева. Время любви»
– «Сергий против нечисти. Яга»
– «Реальность ВОЗДУХА»
– «Тень Чикатило»
Специальные показы
– НОЧНОЙ ДОЗОР, реж. Тимур Бекмамбетов
– НЕЛЮБИМКА, реж. Станислав Сорокин
– АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ..., реж. Константин Смилга
– МУХАДРАКОН, реж. Татьяна Колганова
– МОЙ ДИКИЙ ДРУГ, реж. Анна Курбатова
– АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ, реж. Константин Бронзит
– ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ, реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих
– ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, реж. Ли Цзяньпин, Сальвадор Симо
– СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, реж. Антон Ланшаков