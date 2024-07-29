Кинофестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу

В игровой конкурс попали 11 картин

Стала известна конкурсная программа III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».

Организаторы смотра отмечают, что сознательно не ставят в приоритет премьерность картин, а собирают лучшие фильмы из тех, что были представлены в Каннах, Торонто, Роттердаме и на других крупнейших фестивалях.

«Одна шестая» пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге. Деловая программа и фильм закрытия будут объявлены позднее.

Игровой конкурс

– ОДИН ИЗ ЧЕТВЕРЫХ, реж. Джигме Тринли (Китай)

– Я, МАРЬЯМ, ДЕТИ И ЕЩЁ 26 ЧЕЛОВЕК, реж. Фаршад Хашеми (Чехия, Иран, Германия)

– ЭЛЕМЕНТ ЯСМИНЫ, реж. Анам Аббас (Пакистан, Португалия, США)

– СОБАЧЬЕ ДЕЛО, реж. Летиция Дош (Франция)

– ГОРОД ВЕТРА, реж. Лхагвадулама Пурев-Очира (Монголия)

– ЛАПИН, реж. Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич (Россия)

– ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ, реж. Виталий Петров (Россия)

– МОХ, реж. Никита Миклушов (Россия)

– ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова (Россия)

– КУКУШКА, реж. Евгений Николаев (Россия)

– 110, реж. Илья Михеев (Россия)

Документальный конкурс

– КРАЙ НОЧИ, реж. Андрей Натоцинский (Россия)

– МОЙ ДРУГ СЕГА, реж. Артём Гряник (Россия)

– ОТКРЫТЬ ГЛАЗА, реж. Надежда Сысонова (Россия)

– ЖИВОЙ И НЕВРЕДИМЫЙ, реж. Е Юань (Китай)

– ЛОСЕНОК, реж. Елена Копцева (Россия)

– МЫ ВТРОЕМ, реж. Хения Бродбекер (Израиль)

– ЛИЦО, реж. Сергей Догоров (Россия)

– ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ, реж. Максим Башорин (Россия)

– РЕКВИЕМ ПО ПЛЕМЕНИ, реж. Марджан Хосрави, Иран

Серия показов «Фильм о фильме»

– «Слово пацана. Кровь на асфальте»

– «Престиж»

– «Мир! Дружба! Жвачка!»

– «Время гнева. Время любви»

– «Сергий против нечисти. Яга»

– «Реальность ВОЗДУХА»

– «Тень Чикатило»