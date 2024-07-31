top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

Автор: БК

31 июля 2024

Они пройдут с 5 по 7 августа

Организаторы III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» представили деловую и международную программы смотра, где спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнёрами в киноотрасли, а лидеры индустрии поделятся успешными кейсами.

В числе запланированных мероприятий, которые состоятся с 5 по 7 августа – сессии, посвященные региональному кинематографу и маркетингу; презентация возможностей Свердловской киностудии и местной кинокомиссии, дискуссии с зарубежными продюсерами из Индии, Франции, Тайланда и Казахстана и многое другое.

Сам смотр пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 августа.

5 августа

«Международный опыт: съемки, гранты и возможности сотрудничества с разными странами» с участием продюсеров из Индии (Алам Сарафраз), Тайланда (Том Уоллер) и Казахстана (Еркежан Максут);
«Контент без границ: Какой киносериальный продукт из России интересен в мире» с участием директора по кинодистрибьюции в России, СНГ и Зарубежье в компании Arma Media Ольги Тарасовой и продюсера из Франции Жана-Мари Ларонза;
«Как снять дебют, получить международное признание и не разочароваться в профессии?» с участием режиссеров Владимира Битокова и Игоря Поплаухина;

6 августа

«Интеграция дебютантов в киноотрасль. Гранты, питчинги, возможности регионов» с участием генерального продюсера центра «Мувистарт» Дмитрия Якунина;
«Как снять кино без поддержки? Опыт региональных кинопроизводителей» с участием креативного продюсера кинокомпании «ПУШКА» Владимира Мотырева и продюсера Red Pepper Film Яны Шмайловой;
«Работа с кинокомиссией: опыт и кейсы Калининградской области, преимущества сотрудничества с кинокомиссией для кинокомпании» с участием руководителя отдела кинематографии АНО «Фестивальная дирекция» Дмитрия Медведева;
Презентация возможностей Свердловской киностудии и кинокомиссии Свердловской области.

7 августа

«Продвижение фильмов на платформах» с участием PR-менеджера онлайн-кинотеатра Premier Артема Ремизова и директора по контентному маркетингу онлайн-кинотеатра START Евгения Потапова;
«Летние кинотеатры как инструмент маркетинга больших брендов»;
«Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?» с участием автора роликов ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА и СНЕГИРЯ Максима Башорина.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2024 года
Подробнее
Фонд кино поддержит 28 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Собиратель душ» идет на рекорд
Подробнее
«Дэдпул и Росомаха» идет на второй лучший летний старт в рамках превью
Подробнее
Роскомнадзор назвал причины замедления работы YouTube в России
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Собиратель душ» претендует на лучший старт года среди зарубежных релизов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках августа
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июля 2024 года
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стал хоррор «Собиратель душ»
Подробнее
Гости с корабля: итоги российского онлайн-проката в июне и первом полугодии 2024 года
Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом в истории
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Собиратель душ» ставит рекорды
Подробнее
К началу лета подписками на российские стриминги пользовался 51% россиян
Подробнее
Скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 70%
Подробнее
Режиссер «Спутника» снимет хоррор для A24
Подробнее
Генеральный директор Okko стал единственным владельцем «Телеспорта»
Подробнее
Голливудские студии сомневаются в актуальности Comic-Con в Сан-Диего
Подробнее
Касса России: «Собиратель душ» показал лучший старт для иностранного кино в 2024 году
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25–28 июля
Подробнее

Новости по теме

Кинофестиваль «Одна шестая» представил конкурсную программу и жюри
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» назвал фильм открытия
Подробнее
Актерская лаборатория фестиваля «Одна шестая» продлила прием заявок до 22 июля
Подробнее
Фестиваль кинодебютов «Одна шестая» открыл аккредитацию
Подробнее