Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

Они пройдут с 5 по 7 августа

Организаторы III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» представили деловую и международную программы смотра, где спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнёрами в киноотрасли, а лидеры индустрии поделятся успешными кейсами.

В числе запланированных мероприятий, которые состоятся с 5 по 7 августа – сессии, посвященные региональному кинематографу и маркетингу; презентация возможностей Свердловской киностудии и местной кинокомиссии, дискуссии с зарубежными продюсерами из Индии, Франции, Тайланда и Казахстана и многое другое.

Сам смотр пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 августа.

5 августа

– «Международный опыт: съемки, гранты и возможности сотрудничества с разными странами» с участием продюсеров из Индии (Алам Сарафраз), Тайланда (Том Уоллер) и Казахстана (Еркежан Максут);

– «Контент без границ: Какой киносериальный продукт из России интересен в мире» с участием директора по кинодистрибьюции в России, СНГ и Зарубежье в компании Arma Media Ольги Тарасовой и продюсера из Франции Жана-Мари Ларонза;

– «Как снять дебют, получить международное признание и не разочароваться в профессии?» с участием режиссеров Владимира Битокова и Игоря Поплаухина;

6 августа

– «Интеграция дебютантов в киноотрасль. Гранты, питчинги, возможности регионов» с участием генерального продюсера центра «Мувистарт» Дмитрия Якунина;

– «Как снять кино без поддержки? Опыт региональных кинопроизводителей» с участием креативного продюсера кинокомпании «ПУШКА» Владимира Мотырева и продюсера Red Pepper Film Яны Шмайловой;

– «Работа с кинокомиссией: опыт и кейсы Калининградской области, преимущества сотрудничества с кинокомиссией для кинокомпании» с участием руководителя отдела кинематографии АНО «Фестивальная дирекция» Дмитрия Медведева;

– Презентация возможностей Свердловской киностудии и кинокомиссии Свердловской области.

7 августа

– «Продвижение фильмов на платформах» с участием PR-менеджера онлайн-кинотеатра Premier Артема Ремизова и директора по контентному маркетингу онлайн-кинотеатра START Евгения Потапова;

– «Летние кинотеатры как инструмент маркетинга больших брендов»;

– «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?» с участием автора роликов ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА и СНЕГИРЯ Максима Башорина.