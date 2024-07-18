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Фестиваль «Одна шестая» назвал фильм открытия

Автор: БК

18 июля 2024

Им стала криминальная трагикомедия «Сломя голову» Евгения Григорьева.

Организаторы III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» объявили фильм открытия смотра – им стала криминальная трагикомедия СЛОМЯ ГОЛОВУ Евгения Григорьева.

По сюжету скромный преподаватель античной литературы Андрей становится свидетелем ограбления банка, а благодаря нечистому на руку следователю, еще и подозреваемым. Именно так Андрей знакомится с брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем. Двум противоположностям предстоит выяснить – «кто виноват» и «что делать».

Главные роли в картине исполнили Егор Корешков, Владимир Битоков, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Рома Зверь, Мария Ахметзянова и Катерина Беккер.

Сам фестиваль пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге.

Фото: кадр из фильма СЛОМЯ ГОЛОВУ

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