В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»

Смотр продлится до 7 августа

В Екатеринбурге открылся третий международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Конкурсные показы стартовали днём ранее.

В программе смотра представлены 12 российских и 12 зарубежных игровых и документальных фильмов из России, Китая, Франции, Ирана, Германии, Сербии, Италии, Израиля. Впервые примут участие картины из Норвеги, Пакистана, Португалии, Монголии, Чехии и Казахстана.

Оценивать конкурс будет профессиональное жюри, в состав которого вошли: продюсер и режиссёр Уоллер Томас де Уоррен, режиссёр Константин Статский, актёр Михаил Тройник и член Гильдии кастинг-директоров Мария Гоготова – они выберут лучшие игровые работы, а также режиссёр и продюсер Юрий Дорохин, режиссёр и генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кино при Союзе кинематографистов Элла Тухарели и режиссёр монтажа Константин Ларионов – ответственные за призы для документальных фильмов.

Помимо традиционного приза «Зрительских симпатий» в основном конкурсе, посетители фестиваля также определят победителя среди специальной серии показов - «Фильм о фильме».

Одной из ведущих церемонии стала актриса Дарья Харченко, которая в прошлом году получила на этой сцене приз за лучший дебют. Она начала выступление в белоснежном платье, и с каждым выходом на его полотне добавлялись элементы граффити, которым славится город.

Традиционно церемония началась с видеоприветствия министра культуры РФ Ольги Любимовой. В нём она подчеркнула, что «Одна шестая» вносит значимый вклад в развитие международного культурного диалога.

Следом слово взяла первый заместитель Министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. Она напомнила о трёх сверхзадачах, которые ставит перед собой фестиваль: польза, наставничество и эмпатия. И предложила залу почтить минутой молчания погибших в недавней трагедии в Нижнем Тагиле.

Президент фестиваля Евгений Григорьев не стал долго говорить – он лишь напомнил, что на любом фестивале главное не победа, а участие.

А к самому объявлению старта смотра привлекли весь зрительный зал. Гости хором вели обратный отсчёт, чтобы стоящие на сцене завершили его словом «открыт».

Фильмом открытия стала криминальная трагикомедия СЛОМЯ ГОЛОВУ Евгения Григорьева. Это первая картина, которую Свердловская киностудия стала делать после перезапуска. Специально представить фильм в Екатеринбурге приехал исполнитель одной из главных ролей Павел Деревянко, а другой участник картины, Егор Корешков, в этом году также возглавил актёрскую лабораторию, которая проходит в рамках «Одной шестой».

«Это кино сделано с любовью ко всем нам», – с таким напутствием постановщик отпустил фильм к зрителям. А Павел Деревянко пожелал радости от будущих просмотров.