Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»

Гран-при игрового конкурса досталось драме «Город ветра»

7 августа в Екатеринбурге завершился III Международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая».

Гран-при игрового конкурса досталось драме ГОРОД ВЕТРА Пурев-Очир Лхагвадуламы.

Награда за лучший национальный игровой дебют досталась ленте Ильи Михеева 110, а за лучший зарубежный игровой дебют – фильму Я, МАРЬЯМ, ДЕТИ И ЕЩЁ 26 ЧЕЛОВЕК Фаршада Хашеми.