Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»
Гран-при игрового конкурса досталось драме «Город ветра»
7 августа в Екатеринбурге завершился III Международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая».
Гран-при игрового конкурса досталось драме ГОРОД ВЕТРА Пурев-Очир Лхагвадуламы.
Награда за лучший национальный игровой дебют досталась ленте Ильи Михеева 110, а за лучший зарубежный игровой дебют – фильму Я, МАРЬЯМ, ДЕТИ И ЕЩЁ 26 ЧЕЛОВЕК Фаршада Хашеми.
Полный список лауреатов
• Гран-при игрового конкурса – ГОРОД ВЕТРА, реж. Пурев-Очир Лхагвадулама
• Гран-при неигрового конкурса – ТАЙНА ИМЕНИ, реж. Наргес Калхор
• Лучший национальный игровой дебют – 110, реж. Илья Михеев
• Лучший национальный неигровой дебют – МОЙ ДРУГ СЕГА, реж. Артем Гряник
• Лучший зарубежный игровой дебют – Я, МАРЬЯМ, ДЕТИ И ЕЩЁ 26 ЧЕЛОВЕК, реж. Фаршад Хашеми
• Лучший зарубежный неигровой дебют – РЕКВИЕМ ПО ПЛЕМЕНИ, реж. Марьян Хосрави
• Лучший актерский ансамбль – 78 ДНЕЙ, реж. Эмилия Гашич
• Диплом «Лучшая операторская работа» в неигровом кино – МОЙ ДРУГ СЕГА, реж. Артем Гряник
• Диплом «За эстетику» в неигровом кино – КРАЙ НОЧИ, реж. Андрей Натоцинский
• Диплом «Кино, которое делает нас добрее» – МЫ ВТРОЕМ, реж. Хеня Бродбекер
• Лучший дебют на фестивале в рамках сценарной лаботатории – Анна Веселова (сценарий ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ)
• Диплом игрового жюри за лучший актерский дебют – Эшал Фатима (ЭЛЕМЕНТ ЯСМИНЫ, реж. Амман Аббаси)
• Диплом игрового жюри за лучшую режиссерскую работу – Джигме Тринле (ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ)
• Диплом игрового жюри за лучшую операторскую работу — Александр Красновский (КУКУШКА, реж. Евгений Николаев)
• Приз зрительских симпатий – ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ, реж. Максим Башорин
• Лучший фильм о фильме — «Слово пацана. Кровь на асфальте»