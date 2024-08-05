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«Рыжий» Семена Серзина станет фильмом закрытия кинофестиваля «Одна шестая»

Автор: БК

5 августа 2024

Торжественная церемония закрытия смотра пройдет 7 августа

Организаторы III Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая» объявили фильм закрытия смотра – им станет байопик Семена Серзина РЫЖИЙ, посвященный поэту Борису Рыжему.

Действие картины разворачивается в Екатеринбурге в конце 1990-х. По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе и младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение.

Главную роль в фильме исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин. Также в актерском составе задействованы Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Евгений Ткачук, Олег Рязанцев, Евгений Санников и Олег Гаркуша.

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Одна шестая» пройдет 7 августа.

Фото: кадр из фильма РЫЖИЙ

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