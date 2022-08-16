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Прокат российского кино в Германии может возобновиться в 2023 году

Автор: БК

16 августа 2022

Об этом в рамках деловой программы фестиваля «Одна шестая» рассказала продюсер Полина Шлихт

В конце текущего года или в начале 2023 года прокатчик Kinostar попробует возобновить прокат российского кино в Германии. Об этом  расказала продюсер Полина Шлихт во время дискуссии «Продажа российского контента на зарубежные рынки», которая прошла в рамках деловой программы первого международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге. Шлихт отметила, что в пакете Kinostar может появиться как минимум один крупный проект из России, в котором снялась европейская звезда. Благодаря этому фильмом могут заинтересоваться европейские демонстраторы.

«До февраля 2023 года Kinostar успешно работал в Центральной Европе с российскими фильмами, так как там довольно много русскоязычной аудитории. Не только самих русских, но и казахов, и тех же украинцев. Сейчас же возникла определенная самоцензура дистрибьюторов и особенно сетей кинотеатров, настроенных более консервативно в отношении российского кино. То есть формального запрета на российское кино нет, но если даже кто из прокатчиков и будет готов взять тот или иной фильм, все упрется в нежелание локальных плошадок его показывать», - рассказала продюсер.

Kinostar - компания, занимающаяся дистрибуцией в том числе русскоязычных фильмов в ряде европейских стран. До 24 февраля в Германии отдельные российские релизы собирали до $500 тысяч. Они выходили в прокат без дубляжа, в основном их смотрели русскоязычные зрители, живущие в ФРГ. 

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