«Человек-Паук: Нет пути домой» установил рекорд сборов первого дня в постковидный период

Ранее лучший результат в России принадлежал «Веному 2»

По данным ЕАИС на 16 декабря 09:00, кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ собрал в стартовый день — среду, 15 декабря — порядка 239,2 млн рублей. Таким образом фильму удалось побить рекорд премьерного дня постковидного периода, который принадлежал ВЕНОМУ 2 — его результат в день премьеры составил 202,7 млн рублей.

Прежний рекорд постковидного проката в России был в два раза меньше: проект МОРТАЛ КОМБАТ в стартовый день собрал 101,9 млн; немного меньше этого результата оказалась премьерная касса ДЮНЫ — 100,5 млн рублей, а замыкает пятерку лидеров 2021 года ФОРСАЖ 9 с 94,7 млн.

Самым кассовым фильмом 2021-го в российском прокате на данный момент является ВЕНОМ 2 с Томом Харди (2,055 млрд). Кроме того, в первый уикенд кинокомикс заработал 1 млрд рублей. По прогнозам БК фильму ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ также может покориться отметка в 1 млрд рублей за уикенд (с учетом сборов среды).