Греческая компания Heretic приобрела международные права на фильм «Продукты24»

Картина Михаила Бородина заявлена в программе «Панорама» Берлинале-2022

Афинская компания Heretic приобрела права на мировые продажи фильма ПРОДУКТЫ24, сообщает Variety. Премьера игрового полнометражного дебюта режиссера Михаила Бородина состоится в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля.

ПРОДУКТЫ24 рассказывают о иммигрантке из Узбекистана, которая живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Как и остальные сотрудники, у героини нет денег и документов. Ей каждодневно приходится терпеть унижения, пока она не решится взять судьбу в свои руки.

Картина основана на реальных судебных делах мигрантов в России и повествует об ужасах современного рабства, сочетая тягу к реализму и выразительный киноязык. Именно это и привлекло руководителей Heretic Константиноса Контовракиса и Гиоргоса Карнаваса. Предполагается, что проект Михаила Бородина найдет отклик у международной аудитории благодаря своей актуальности и убедительности.

Продюсерами ПРОДУКТОВ 24 выступили Артем Васильев (Metrafilms), Алеш Павлин и Андрей Штритоф из Perfo Production (Словения) и Дилой Гюлюн из Karma Films (Турция). Фильм получил поддержку министерства культуры и фондов Kinoprime и Eurimages.

До полнометражного дебюта Бородин снял несколько короткометражек, в том числе Я НОРМАЛЬНЫЙ, которая участвовала в каннской секции «Неделя критики» в 2018 году, и РЕГИСТРАЦИЯ (2019). Еще одна работа Бородина, документальный проект с международным названием COTTON100%, запланирована к выходу в наступившем году.

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