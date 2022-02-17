TelecomDaily опубликовал результаты опроса пользователей онлайн-кинотеатров

19% россиян смотрят контент на видеосервисах почти каждый день

TelecomDaily методом анкетирования провело исследование, в котором приняли участие 1720 россиян старше 18 лет. По результатам опроса, Около 28% пользователей онлайн-кинотеатров открывают их два-три раза в неделю. При этом 27% респондентов заходят в видеосервис несколько раз в месяц, 25% — один-два раза в месяц, 19% — почти каждый день.

При выборе онлайн-кинотеатра для 76,6% участников опроса важна стоимость подписки, для 70,8% — размер фильмотеки; высокое качество картинки (56,3%), возможность сменить подписку в любой момент (51,3%), удобный интерфейс (40,8%).

Лидерами по числу платящих пользователей стали: IVI (20,6%), «Кинопоиск» (17,3%), Okko (12,2%), Netflix (10,8%) и Wink (7,4%). Относительно первого квартала 2021 года свою долю увеличили «Кинопоиск», Netflix и Okko, а потеряли ivi, Megogo, Wink.

директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая отметила, что результаты опроса не соотносятся с прежними данными TelecomDaily и данными самих видеосервисов: «В отчете самого TelecomDaily за первое полугодие 2021 года указано, что доходы ivi и «Кинопоиска» от подписки уже практически равны. Учитывая, что стоимость базовой подписки «Яндекс.Плюс», в которую входит доступ к сериалам и фильмам, в несколько раз дешевле, чем подписка на ivi, последний видеосервис никак не мог обгонять по числу подписчиков «Кинопоиск».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков опроверг утверждение о том, что доходы IVI и «Кинопоиска» от подписки уже сравнялись, и по итогам полугодия разница составляла 15%. «Результаты данного исследования прекрасно бьются с финансовыми результатами IVI и «Кинопоиска». Что касается количества подписчиков, «Яндекс» не раскрывает число пользователей именно «Кинопоиска», только всего «Яндекс.Плюс». Нужно понимать, что пользователь «Плюс» не обязательно смотрит «Кинопоиск», он может использовать только, например, такси», — отметил Кусков.

В то же время пресс-служба «Кинопоиска» отметила, что на данный момент всего «Яндекс.Плюс» насчитывает 12 млн пользователей, среди них – 6 млн смотрящих видеосервис ежемесячно.