Из каталогов российских онлайн-кинотеатров начали исчезать крупные тайтлы

Платформам стало сложнее продлевать действующие контракты со студиями

Из библиотеки «Кинопоиска» исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам этого года, подметили журналисты издания «Коммерсант». Согласно анализу историй просмотра нескольких пользователей сервиса, с некоторых пор в подписке стали недоступны, например, фильмы МАСКА, трилогия ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, 1+1, ИНТЕРСТЕЛЛАР, сериал «Друзья». Из-за спецоперации на Украине голливудские мейджоры и другие зарубежные кинопроизводители еще весной остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам. В то же время предполагалось, что старые библиотеки контента не попали под санкции и остаются доступными.

Согласно утверждениям пресс-службы «Кинопоиска», исчезновение ранее вышедшего контента из библиотек связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями. В частности, проекты студий Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны, но сервис продолжает вести переговоры с партнерами и по-прежнему старается расширять библиотеку. Например, 22 августа в подписке выйдет «Дом Дракона» - приквел «Игры престолов».

Как отметили в Wink, со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. Вместе с тем есть вероятность, что после истечения сроков действия контракты на новые сроки продлены не будут.

Инсайдеры на рынке отмечают, что усложнять продление контрактов может в том числе новый временный порядок исполнения обязательств перед правообладателями, который вступил в силу 27 мая. Начиная с этого момента российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные санкции в отношении России, через специальный рублевый счет «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что решающее значение будет иметь то, какие именно фильмы и сериалы станут недоступны. Частичные потери контента не приведут к сильному сокращению числа пользователей видеосервисов, но это может начать происходить, если библиотеки «начнут терять сотни тайтлов за короткий период времени».

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