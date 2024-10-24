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Саундтрек Ханса Циммера ко второй «Дюне» исключен из гонки за «Оскар»

Автор: Илья Кувшинов

24 октября 2024

Отмечается, что музыка не соответствует необходимым требованиям Американской киноакадемии

Warner Bros. планирует активно продвигать фантастическую ленту ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ в грядущем наградном сезоне, однако получить номинацию на «Оскар» в категории «Лучший музыка» она совершенно точно не сможет.

По сообщению Variety, саундтрек Ханса Циммера не соответствует необходимым требованиям Американской киноакадемии, потому что по большей части состоит из ранее написанных музыкальных тем к первому фильму. Согласно правилам отбора на «Оскар», процент существующей музыки во франшизных проектах не должен превышать 20%.

Тем не менее отмечается, что это не помешает Циммеру претендовать на потенциальные номинации на премиях «Золотой глобус», BAFTA, Critics Choice Awards и «Грэмми».

Стоит отметить, что в 2022 году композитор уже получил «Оскар» за саундтрек к первой ДЮНЕ. Аналитики подчеркивают, что у Циммера все равно есть шанс на потенциальную номинацию – он также написал музыку к военной драме БЛИЦ Стива Маккуина, которая должна стать одним из видных участников наградного сезона.

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

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