Компания Nielsen пересмотрела рейтинги трансляции премии «Оскар»
Автор: Илья Кувшинов
5 марта 2025
Итоговое количество зрителей составило 19,7 млн
Похоже, минувший «Оскар» оказался популярнее, чем сообщалось ранее – аналитическая компания Nielsen финализировала свой отчет по рейтингам трансляции премии.
Итоговое количество зрителей составило 19,7 млн, что на 1% выше показателей прошлого года (19,5 млн).
По мнению ABC, расхождение произошло из-за того, что большая часть молодых зрителей смотрела трансляцию на мобильных устройствах и ПК, которые не были представлены в ранних данных Nielsen.
Согласно новому итогу, трансляция премии «Оскар» продемонстрировала лучший результат за последние пять лет.
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