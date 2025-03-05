Компания Nielsen пересмотрела рейтинги трансляции премии «Оскар»

Итоговое количество зрителей составило 19,7 млн

Похоже, минувший «Оскар» оказался популярнее, чем сообщалось ранее – аналитическая компания Nielsen финализировала свой отчет по рейтингам трансляции премии.

Итоговое количество зрителей составило 19,7 млн, что на 1% выше показателей прошлого года (19,5 млн).

По мнению ABC, расхождение произошло из-за того, что большая часть молодых зрителей смотрела трансляцию на мобильных устройствах и ПК, которые не были представлены в ранних данных Nielsen.

Согласно новому итогу, трансляция премии «Оскар» продемонстрировала лучший результат за последние пять лет.