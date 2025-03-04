Рейтинг трансляции премии «Оскар» упал на 7%

Церемонию в этом году посмотрело 18,1 млн зрителей

Стали известны телевизионные рейтинги 97-й премии «Оскар», которая состоялась в воскресенье, 2 марта.

Согласно данным Nielsen, трансляцию церемонии в этом году посмотрело 18,1 млн зрителей, что на 7% ниже показателей прошлого года (19,5 млн). Отмечается, что при подсчете учитывались зрители, смотревшие шоу в прямом эфире на ABC и стриминге Hulu.

В числе возможных причин падения аудитории называются технические проблемы на стриминге – трансляция периодически прерывалась, а некоторые пользователи не смогли получить доступ к своим аккаунтам.

Тем не менее, 18,1 млн человек хватило для того, чтобы трансляция «Оскара» стала самой просматриваемой развлекательной телепередачей в прайм-тайм (не спортивной и не новостной) в телевизионном сезоне 2024-2025 годов.