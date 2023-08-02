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Креативный директор «Иви Originals» Илья Бурец покидает свой пост

Автор: Никита Никитин

2 августа 2023

Он переходит на работу в другой стриминг-сервис

Креативный директор «Иви Originals» Илья Бурец покидает команду онлайн-сервиса. Информация о возможном уходе топ-менеджера появилась еще месяц назад, однако окончательно ее подтвердил директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра Вадим Соколовский.

Илья Бурец занимал пост креативного директора c 2021 года. В его обязанности входили разработка проектов и развитие сотрудничества с широким кругом производителей контента. Его приход в команду стриминг-платформы ознаменовал переориентацию контент-стратегии онлайн-кинотеатра на различные проекты собственного производства. 

«Илья Бурец принял решение покинуть команду Иви и продолжить свой карьерный путь в составе другого творческого коллектива. За последние два года нам с Ильей удалось фактически с нуля отстроить систему собственного производства сериалов Иви. Мы выработали механизмы принятия решений, определили творческие ориентиры и постепенно двигались к общей цели — выстраиванию и налаживанию системы производства. Конечно, в этом большая заслуга Ильи, и мы очень ему благодарны за вклад в развитие компании. Мы с уважением относимся к его желанию попробовать себя в новой творческой парадигме и искренне желаем творческого успеха. И, конечно же, остаемся большими друзьями!», - прокомментировал уход коллеги Вадим Соколовский.

Новом местом работы продюсера, предположительно, станет другая стриминг-платформа.

Илья Бурец известен рядом успешных фильмов и сериалов, среди которых сериалы «Филатов», «Магомаев», «Беспринципные», комедийный блокбастер ГОРЬКО! и другие.

Фото: Илья Бурец

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