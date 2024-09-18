Стриминговые проекты, возвращение Штирлица и многое другое

Первый канал провел презентацию сезона для рекламодателей. Ведущим мероприятия выступил генеральный директор Константин Эрнст и виртуальный робот из шоу «Фантастика».

По его словам, Первый канал подписал контракт с семьей писателя Юлиана Семенова на экранизацию всех его произведений – в частности, на цикл о советском разведчике Максиме Исаеве, также известным как штандартенфюрер Штирлиц.

Если говорить о новинках сезона, в эфире Первого дебютируют сразу несколько проектов онлайн-кинотеатра Okko – «Лихие» Юрия Быкова, «Что делать женщине, если…» по сценарию Александра Цыпкина и «Трасса» Душана Глигорова. Помимо этого, в сетку вернутся несколько «архивных» сериалов – в частности, детективная драма «Чиновница» с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом и Алексеем Аграновичем и неонуар «Территория» с Кириллом Пироговым и Петром Федоровым.

Среди новых проектов Эрнст анонсировал романтический байопик Владимира Щеголькова «Натали и Александр» об отношениях Натальи Гончаровой и Александра Пушкина, историческую драма «Петр I» c Константином Плотниковым в роли Императора и Евгением Ткачуком в роли Александра Меншикова, а также новый документальный проект Владимира Познера «Турецкая тетрадь».

Ближайшим кинотеатральным релизом Первого канала станет лента ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (7 ноября) с Ангелиной Стречиной. Помимо этого, Константин Эрнст объявил о том, что уже весной на экранах дебютирует новая экранизация романа «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым в главных ролях.