Первый канал возобновил вещание в Армении

Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что вещание Первого канала на территории страны возобновлено.

«После нескольких уведомлений Первому каналу долг в 2,5 млн драмов (около $6,5 тыс) оставался не покрытым. Мы были вынуждены принять решение о прекращении вещания. Однако на следующий день Первый канал полностью выплатил долг», – заявил он в парламенте.

Напомним, что ранее сообщалось, что «Первый канал. Всемирная сеть» не выполнил свои обязательства перед Армянской телерадиовещательной сетью.