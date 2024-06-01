Первый канал возобновил вещание в Армении
Автор: Илья Кувшинов
1 июня 2024
Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян
Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что вещание Первого канала на территории страны возобновлено.
«После нескольких уведомлений Первому каналу долг в 2,5 млн драмов (около $6,5 тыс) оставался не покрытым. Мы были вынуждены принять решение о прекращении вещания. Однако на следующий день Первый канал полностью выплатил долг», – заявил он в парламенте.
Напомним, что ранее сообщалось, что «Первый канал. Всемирная сеть» не выполнил свои обязательства перед Армянской телерадиовещательной сетью.
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