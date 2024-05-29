В Армении приостановлено вещание Первого канала

Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил агентству ArmenPress, что вещание Первого канала на территории страны приостановлено.

По его словам, российская сторона – «Первый канал. Всемирная сеть» – не выполнила свои обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила долг по оплате за два с половиной месяца.

Ожидается, что вещание не возобновится до тех пор, пока долг не будет погашен.