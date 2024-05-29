В Армении приостановлено вещание Первого канала
Автор: Илья Кувшинов
29 мая 2024
Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян
Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил агентству ArmenPress, что вещание Первого канала на территории страны приостановлено.
По его словам, российская сторона – «Первый канал. Всемирная сеть» – не выполнила свои обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила долг по оплате за два с половиной месяца.
Ожидается, что вещание не возобновится до тех пор, пока долг не будет погашен.
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