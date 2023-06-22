Первый Всероссийский деловой форум «Пилот. Точка взлета» объявил программу
Форум пройдет в рамках фестиваля «Пилот»
Стала известна программа I Всероссийского делового форума «Пилот. Точка взлета», который состоится в рамках фестиваля «Пилот». Деловые панели будут развернуты 23-25 июня в музейно-выставочном центре Иваново. Подробное расписание опубликовано на сайте мероприятия.
В Иваново своими итогами и планами на сезон поделятся ключевые игроки рынка - ВГТРК, телеканалы РЕН ТВ и ТНТ, онлайн-кинотеатры Kion, Okko и Start, а Институт развития интернета проведет презентацию проектов в производстве. Яндекс представит новые данные своего Индекса КиноПоиск Pro, а информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расскажет о исследовании рынка, сделанном совместно с онлайн-платформами. О трендах международной сериальной индустрии пойдет речь на событии «Соковыжималка» от компании «Экспоконтент». Отдельным событием станет секция новых российских проектов, которые только готовятся к выпуску. Участники программы будут претендовать на приз «Самый ожидаемый сериал».
Программа I Всероссийского делового форума «Пилот. Точка взлета»:
23 июня
10.00-10.30 Презентация телеканала РЕН ТВ
Спикеры: Илья Огнев, директор дирекции производства кино и сериалов, креативный продюсер, Алексей Анисимов, редактор отдела производства кино и сериалов
10.30-11.00 Презентация телеканалов START Air и START World
Спикер: Гульнара Китанова, директор департамента ТВ-каналов START
11.10-12.10 Презентация проектов Института развития интернета
Спикеры: Елена Лапина, исполнительный директор ИРИ, съемочные группы сериалов
12.10-13.00 Презентация онлайн-кинотеатра Okko «Продакт-плейсмент в оригинальных проектах»
Спикер: Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko
24 июня:
10.00-10.30 Презентация первого, сделанного совместно с онлайн-кинотеатрами, исследования TelecomDaily
Спикер: Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily
10.30-11.00 Презентация холдинга ВГТРК: телеканал «Россия 1», платформа «Смотрим»
Спикеры: Ясмина Бен Аммар, директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций ВГТРК, Мария Ушакова, директор дирекции телекино телеканала «Россия 1»
11.00-11.30 Презентация телеканала ТНТ
Спикер: Елена Опалева, заместитель генерального директора по программной политике ТНТ
11.40-12.20 Презентация онлайн-кинотеатра KION
Спикер: Игорь Мишин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION
12.20-13.00 «Соковыжималка»: тренды сериальной индустрии
Спикер: Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент»
25 июня
11.30-12.00 Презентация исследования о самых популярных сериалах в России (Индекс Кинопоиск Pro)
Спикер: Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией Яндекса)
12.00-13.30 Презентация проектов, претендующих на приз «Самый ожидаемый сериал»
В данную конкурсную секцию вошли 8 проектов на стадии производства и пост-продакшна. В их числе:
• «Банда «ЗИГ ЗАГ», реж. Виталий Воробьев, РЕН ТВ
• «Великая. Золотой век», реж. Сергей Гинзбург, Марс Медиа
• «Династия», реж. Павел Руминов, COSMOS studio
• «Леон», реж. Каролина Кубринская, Максим Бриус, Пятый канал
• «Огни большой деревни», реж. Ярослав Лебедев, Light Studio
• «Плевако», реж. Анна Матисон, ТПО «Рок», PREMIER
• «Трепачи», реж. Симон Багдасарян, PREMIER
• «Третий в постели», реж. Борис Хлебников, KION
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