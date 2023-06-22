Первый Всероссийский деловой форум «Пилот. Точка взлета» объявил программу

Форум пройдет в рамках фестиваля «Пилот»

Стала известна программа I Всероссийского делового форума «Пилот. Точка взлета», который состоится в рамках фестиваля «Пилот». Деловые панели будут развернуты 23-25 июня в музейно-выставочном центре Иваново. Подробное расписание опубликовано на сайте мероприятия.

В Иваново своими итогами и планами на сезон поделятся ключевые игроки рынка - ВГТРК, телеканалы РЕН ТВ и ТНТ, онлайн-кинотеатры Kion, Okko и Start, а Институт развития интернета проведет презентацию проектов в производстве. Яндекс представит новые данные своего Индекса КиноПоиск Pro, а информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расскажет о исследовании рынка, сделанном совместно с онлайн-платформами. О трендах международной сериальной индустрии пойдет речь на событии «Соковыжималка» от компании «Экспоконтент». Отдельным событием станет секция новых российских проектов, которые только готовятся к выпуску. Участники программы будут претендовать на приз «Самый ожидаемый сериал».

Программа I Всероссийского делового форума «Пилот. Точка взлета»:

23 июня

10.00-10.30 Презентация телеканала РЕН ТВ

Спикеры: Илья Огнев, директор дирекции производства кино и сериалов, креативный продюсер, Алексей Анисимов, редактор отдела производства кино и сериалов

10.30-11.00 Презентация телеканалов START Air и START World

Спикер: Гульнара Китанова, директор департамента ТВ-каналов START

11.10-12.10 Презентация проектов Института развития интернета

Спикеры: Елена Лапина, исполнительный директор ИРИ, съемочные группы сериалов

12.10-13.00 Презентация онлайн-кинотеатра Okko «Продакт-плейсмент в оригинальных проектах»

Спикер: Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko

24 июня:

10.00-10.30 Презентация первого, сделанного совместно с онлайн-кинотеатрами, исследования TelecomDaily

Спикер: Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily

10.30-11.00 Презентация холдинга ВГТРК: телеканал «Россия 1», платформа «Смотрим»

Спикеры: Ясмина Бен Аммар, директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций ВГТРК, Мария Ушакова, директор дирекции телекино телеканала «Россия 1»

11.00-11.30 Презентация телеканала ТНТ

Спикер: Елена Опалева, заместитель генерального директора по программной политике ТНТ

11.40-12.20 Презентация онлайн-кинотеатра KION

Спикер: Игорь Мишин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION

12.20-13.00 «Соковыжималка»: тренды сериальной индустрии

Спикер: Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент»

25 июня

11.30-12.00 Презентация исследования о самых популярных сериалах в России (Индекс Кинопоиск Pro)

Спикер: Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией Яндекса)

12.00-13.30 Презентация проектов, претендующих на приз «Самый ожидаемый сериал»

В данную конкурсную секцию вошли 8 проектов на стадии производства и пост-продакшна. В их числе:

• «Банда «ЗИГ ЗАГ», реж. Виталий Воробьев, РЕН ТВ

• «Великая. Золотой век», реж. Сергей Гинзбург, Марс Медиа

• «Династия», реж. Павел Руминов, COSMOS studio

• «Леон», реж. Каролина Кубринская, Максим Бриус, Пятый канал

• «Огни большой деревни», реж. Ярослав Лебедев, Light Studio

• «Плевако», реж. Анна Матисон, ТПО «Рок», PREMIER

• «Трепачи», реж. Симон Багдасарян, PREMIER

• «Третий в постели», реж. Борис Хлебников, KION

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