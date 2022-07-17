Стали известны победители фестиваля «Пилот»

Лучшим по мнению жюри стал проект «Приход», по мнению зрителей — «Друг на час»

В Иванове состоялась церемония закрытия IV российского фестиваля сериалов «Пилот». Обладателем приза за лучший пилот по мнению жюри стал проект «Приход» (реж. Резо Гигинеишвили, «Небо», Start). Приз зрительских симпатий забрал пилот «Друг на час» Александра Бойкова (производство 1-2-3 Production, ТНТ)

Список других лауреатов:

Дипломы «Открытие «Пилота» — актер Никита Никитин (проект «Капельник», 1-2-3 Production, Premier), актер Баястан Колдошалы (проект «22:22», 1-2-3 Production, Premier) и актер Антон Артемьев (проект «Цыцгендер», Киностудия КИТ и Start).

Диплом «Лучшая операторская работа» — Батыр Моргачев (проект «Химера», «Среда», IVI)

Диплом «Все для кино» — сериал «А сейчас реклама» (реж. Сергей Рамз, ТВ-3 при поддержке 1-2-3 Production)

Спецприз жюри — «Красный 5» (реж. Михаил Старчак, 1-2-3 Production, ТВ-3, Premier)

«Самый ожидаемый проект» — «Откуда руки растут» (реж. Юрий Яшников)

Лучший сценарий — Радик Рахимов, Дамир Мифтахов (проект «Цыцгендер», Киностудия КИТ и Start)

Лучшая актриса — Василина Юсковец (сериал «Сны Алисы», 1-2-3 Production)

Лучший актер — Филипп Янковский (сериал «Приход», «Небо», Start)

Лучший режиссер — «Горемыки» (реж. Никита Тамаров, Zebra Hero Films, Premier)

В этом году смотр проходил в городе Иваново 15–17 июля. На фестивале было показано рекордное количество проектов – 21 в основной конкурсной программе, 4 премьеры во внеконкурсной и сериалы открытия и закрытия.