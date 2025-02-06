Рынок онлайн-пиратства сократился на 4% в 2024 году

Общая сумма оценивается в $36,4 млн

Компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, провела исследование рынка онлайн-пиратства в России за минувший год. Их данные приводит «Коммерсант».

В 2024 году рынок оценивается в $36,4 млн, что на 4% меньше показателей за 2023-й ($39 млн). Отмечается, что трафик поисковых запросов на пиратские порталы также сократился почти на 4%, а на легальные онлайн-кинотеатры увеличился на 25% год к году.

В то же время число пиратских доменов с русскоязычным контентом увеличилось на 37.5%, до 110 тыс (80 тысяч в 2023 году). Число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума, в прошлом году достигло 180 млн.

Напомним, что самым популярным фильмом в 2024 году у пиратов стал боевик Дэвида Эйра ПЧЕЛОВОД с Джейсоном Стэйтемом.

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