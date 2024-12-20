Названы самые популярные у российских пиратов фильмы в 2024 году

Первое место занял экшн «Пчеловод» с Джейсоном Стэтемом

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в течение 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял боевик Дэвида Эйра ПЧЕЛОВОД с Джейсоном Стэтемом, дебютировавший в цифровом виде 30 января. Стоит отметить, что картина появилась в России официально на стримингах только осенью.

На второй строчке оказался боевик ДОМ У ДОРОГИ с Джейком Джилленхолом, который вышел на стриминге Prime Video 21 марта. Бронза досталась фантастическому экшну ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО.

Фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ Дени Вильнева, появившаяся на цифровых площадках по миру 16 апреля, заняла четвертое место. Замкнул пятерку комедийный боевик КАСКАДЕРЫ с Райаном Гослингом – его релиз в сети состоялся 21 мая.

Среди других картин, попавших в топ-10 и демонстрировавшихся в России легально, оказались байопик Ридли Скотта НАПОЛЕОН и триллер ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АРИЗОНСКИ. Заметим, что ни один российский проект не попал в десятку самых популярных у пиратов фильмов.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в 2024 году

1. ПЧЕЛОВОД

2. ДОМ У ДОРОГИ

3. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО

4. ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

5. КАСКАДЕРЫ

6. НАПОЛЕОН

7. ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА

8. ЧУЖОЙ: РОМУЛ

9. ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС

10. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АРИЗОНСКИ

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ПЧЕЛОВОД