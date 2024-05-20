Стали известны лауреаты второй профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров

Торжественная церемония вручения состоялась в Театре на Бронной

20 мая в Театре на Бронной состоялась торжественная церемония вручения второй профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров.

Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Константин Плотников. За лучшую женскую роль была отмечена Мариэтта Цигаль-Полищук. Приз за лучший дебют получил Слава Копейкин, однако он передал свой приз коллеге по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузилю Минекаеву.

Лауреаты премии были выбраны кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 180 профессионалов индустрии.

Ведущим церемонии выступил режиссер Алексей Нужный.

Полный список лауреатов

• Лучший дебют – Слава Копейкин / Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Лучшая мужская роль – Константин Плотников («Король и Шут»)

• Лучшая женская роль – Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»)

• Открытие года – Алла Сигалова («Балет»)

• Специальный приз – Даниил Воробьев (ОСЬМИНОГ)

• Специальная номинация «Новое лицо Premier» – Влад Коноплев («Немодельное агентство»)

• Лучший актерский ансамбль художественного фильма – Анжела Тимерханова (СНЕГИРЬ)

• Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма – Анастасия Багирова («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Лучший детский актерский ансамбль – Светлана Ершова, Грета Барсегян («Манюня. Веселье продолжается»)

• Лучший актерский ансамбль второго/третьего сезона – Евгений Феоктистов («Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон)

• Лучший актерский ансамбль художественного фильма Якутии – Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов (ЭТ)