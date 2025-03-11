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Стали известны номинанты третьей «Премии Художественного театра»

Автор: Илья Кувшинов

11 марта 2025

Церемония вручения состоится 28 марта

Премия Художественного театра, направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, объявила номинантов.

В секции «Кино» были отмечены актриса Даша Верешагина за роль Алисы Селезневой в фантастике СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, сценарист Кирилл Дышловой за сериал «Она такая классная» и актер Олег Савостюк за роль Павла Гончарова в драмеди «Дайте шоу».

Членами жюри в данной категории в этом году выступают Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Андрей Золотарев.

Третья церемония состоится на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 28 марта. Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

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