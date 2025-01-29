Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги 2024 года

Выручка стриминга год к году увеличилась более чем на 50%

Онлайн-кинотеатр Premier отчитался о бизнес-итогах 2024 года. Выручка платформы выросла на 54% по сравнению с прошлым годом, а база подписчиков увеличилась почти на четверть – до 6 млн платящих пользователей.

Чаще всего зрители в 2024 году смотрели Premier на устройствах SMART TV: время смотрения онлайн-кинотеатра на этой платформе превысило 60% от общего числа.

Самым популярным контентом остались российские сериалы – их смотрит 89% аудитории онлайн-кинотеатра. Каждый второй пользователь платформы также смотрит оригинальные сериалы Premier.

Лидером среди «ориджиналсов» стал исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым, а самым популярным ТВ-сериалом – «Универ. 13 лет спустя». Если говорить о кино, то главным фильмом на платформе оказалась комедия ТЕЩА с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой. Среди шоу зрители чащи всего смотрели третий сезон «Новых пацанок».

Время смотрения в онлайн-кинотеатре в 2024 году росло по всем направлениям. В том числе, на 76% увеличились просмотры прямых эфиров телеканалов, на 100% – детского контента. Отметим, что многие тайтлы из библиотеки детского контента доступны для просмотра бесплатно.

«Прошлый год показал, что мы стали лучше понимать нашего зрителя, предлагая ему тот контент, который интересен, тем самым запуская в работу всю библиотеку сервиса. Это сказалось на глубине просмотров, сроке подписки пользователя на Premier и, в свою очередь, на выручке компании», – отметила генеральный директор онлайн-кинотеатра Виктория Михно.

Также в прошлом году Premier существенно расширил свою библиотеку благодаря новой контентной стратегии – партнерствам с коллегами по рынку и ко-продукции. В частности, на платформе появилась возможность оформить подписку с доступом к лучшим оригинальным сериалам онлайн-кинотеатра Start, а также его библиотеке зарубежного контента (в том числе популярным турецким сериалам).