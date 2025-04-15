Premier и RUTUBE станут доступны в голосовом управлении «Яндекса»

Ожидается, что это произойдет уже в этом году

Будущее уже близко – уже в этом году обладатели ТВ Станций «Яндекс» смогут голосом управлять работой приложений онлайн-кинотеатра Premier и платформы RUTUBE для Smart TV.

Отмечается, что управление будет работать на языковой модели YandexGPT. Уже сейчас голосовой помощник Алиса достаточно хорошо понимает человеческую речь, а также может разбивать сложные запросы на простые.

Напомним, что в 2024 году зрители чаще всего смотрели Premier на устройства с поддержкой Smart TV – время смотрения онлайн-кинотеатра на этой платформе превысило 60% от общего числа. Количество авторизованных зрителей RUTUBE, в свою очередь, на аналогичных устройствах увеличилось в пять раз год к году.