Premier и RUTUBE станут доступны в голосовом управлении «Яндекса»
Автор: БК
15 апреля 2025
Ожидается, что это произойдет уже в этом году
Будущее уже близко – уже в этом году обладатели ТВ Станций «Яндекс» смогут голосом управлять работой приложений онлайн-кинотеатра Premier и платформы RUTUBE для Smart TV.
Отмечается, что управление будет работать на языковой модели YandexGPT. Уже сейчас голосовой помощник Алиса достаточно хорошо понимает человеческую речь, а также может разбивать сложные запросы на простые.
Напомним, что в 2024 году зрители чаще всего смотрели Premier на устройства с поддержкой Smart TV – время смотрения онлайн-кинотеатра на этой платформе превысило 60% от общего числа. Количество авторизованных зрителей RUTUBE, в свою очередь, на аналогичных устройствах увеличилось в пять раз год к году.
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