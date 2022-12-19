Фонд кино объявил сбор заявок на участие в стипендиальной программе «Автор»

Ведомство запустило отраслевую программу поддержки сценаристов

Фонд кино запустил новую отраслевую программу поддержки молодых сценаристов под названием «Автор». Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» с участием исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова и министра культуры Ольги Любимовой. Также в мероприятии приняли участие советник президента России, председатель Совета Фонда кино Владимир Толстой и народной артист России Владимир Машков. Первый этап приема заявок на участие в программе пройдет с 19 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года включительно. Подробные правила и условия участия в программе можно найти на сайте Фонда кино.

Участниками программы может стать любой человек, который за последние десять лет получил профильное образование в области кинодраматургии. Отобранные для участия в программе стипендиаты смогут получать от Фонда кино ежемесячную поддержку в размере 150 000 рублей, а также дополнительную компенсацию обучения по направлениям «Драматургия» и «Сценарное мастерство» в образовательном учреждении по выбору стипедиата. Стипендату будет обеспечен доступ ко всем отраслевым и кросс-отреслевым мероприятиям, проводимым как в непосредственно в рамках программы, так и за ее пределами.

В свою очередь, стипендиат будет обязан в течение года написать сценарий, соответствующий изначальной сценарной заявке (объемом не менее 80 и не более 120 страниц), провести переподготовку или получить дополнительное образование в объеме не менее 48 академических часов. Также на период участия в программе стипендиат для написания сценария будет обязан тесно сотрудничать с редакторской группой Фонда кино. Кроме того, стипендиат для дальнейшей реализации собственного сценария сможет получить правовую и организационную поддержку. Все права на созданный сценарий будет оставаться у автора, но с единственным ограничением — законченное произведение может быть продано только российской кинокомпании.

«Отечественное кино стоит сегодня перед новыми вызовами. В ответ на эти вызовы будет реализован целый ряд инфраструктурных проектов, первым из которых и стала стипендальная программа «Автор». Суть программы не только в формировании пула сценариев, доступных киноиндустрии, но и в формировании нового творческого сообщества, ответственных за создание и смыслового содержания будущих картин, и за из техническое исполнение. Программа запускается, чтобы помочь людям в выстраивании как собственных компетенций, так и отношений с отраслью. Приоритетным видом контента будет являться кинотеатральное кино для широкой зрительской аудитории. В будущем году в пул будет включено документальное и авторское кино. В редакторском сопровождении и изначальном выборе сценарных заявок мы будем ориентироваться на те интересы, которые стоят перед отраслью и страной», — подчеркнул исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.

«Назрела необходимость переходить к конкретным решениям и действиям со стороны государства. Мы ищем талантливых людей, которые получат возможность творить в комфортных условиях вместе с командой редакторов. Мы ходим конкретизировать приоритетные темы, помогать авторам на всех этапах, в том числе и находить продюсеров», — отметила министр культуры Ольга Любимова.

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