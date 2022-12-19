top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино объявил сбор заявок на участие в стипендиальной программе «Автор»

Фонд кино объявил сбор заявок на участие в стипендиальной программе «Автор»

Автор: Никита Никитин

19 декабря 2022

Ведомство запустило отраслевую программу поддержки сценаристов

Фонд кино запустил новую отраслевую программу поддержки молодых сценаристов под названием «Автор». Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» с участием исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова и министра культуры Ольги Любимовой. Также в мероприятии приняли участие советник президента России, председатель Совета Фонда кино Владимир Толстой и народной артист России Владимир Машков. Первый этап приема заявок на участие в программе пройдет с 19 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года включительно. Подробные правила и условия участия в программе можно найти на сайте Фонда кино.

Участниками программы может стать любой человек, который за последние десять лет получил профильное образование в области кинодраматургии. Отобранные для участия в программе стипендиаты смогут получать от Фонда кино ежемесячную поддержку в размере 150 000 рублей, а также дополнительную компенсацию обучения по направлениям «Драматургия» и «Сценарное мастерство» в образовательном учреждении по выбору стипедиата.  Стипендату будет обеспечен доступ ко всем отраслевым и кросс-отреслевым мероприятиям, проводимым как в непосредственно в рамках программы, так и за ее пределами.

В свою очередь, стипендиат будет обязан в течение года написать сценарий, соответствующий изначальной сценарной заявке (объемом не менее 80 и не более 120 страниц), провести переподготовку или получить дополнительное образование в объеме не менее 48 академических часов. Также на период участия в программе стипендиат для написания сценария будет обязан тесно сотрудничать с редакторской группой Фонда кино. Кроме того, стипендиат для дальнейшей реализации собственного сценария сможет получить правовую и организационную поддержку. Все права на созданный сценарий будет оставаться у автора, но с единственным ограничением — законченное произведение может быть продано только российской кинокомпании.

«Отечественное кино стоит сегодня перед новыми вызовами. В ответ на эти вызовы будет реализован целый ряд инфраструктурных проектов, первым из которых и стала стипендальная программа «Автор». Суть программы не только в формировании пула сценариев, доступных киноиндустрии, но и в формировании нового творческого сообщества, ответственных за создание и смыслового содержания будущих картин, и за из техническое исполнение. Программа запускается, чтобы помочь людям в выстраивании как собственных компетенций, так и отношений с отраслью. Приоритетным видом контента будет являться кинотеатральное кино для широкой зрительской аудитории. В будущем году в пул будет включено документальное и авторское кино. В редакторском сопровождении и изначальном выборе сценарных заявок мы будем ориентироваться на те интересы, которые стоят перед отраслью и страной», — подчеркнул исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.

«Назрела необходимость переходить к конкретным решениям и действиям со стороны государства. Мы ищем талантливых людей, которые получат возможность творить в комфортных условиях вместе с командой редакторов. Мы ходим конкретизировать приоритетные темы, помогать авторам на всех этапах, в том числе и находить продюсеров», — отметила министр культуры Ольга Любимова.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Госдума упразднила возрастную маркировку для произведений искусства, кроме отметки 18+
Подробнее
Представители киноотрасли обсудили будущее кинотеатров в России и показ голливудского контента
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Kion назвал самые популярные оригинальные проекты в 2022 году
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон о полном госфинансировании производства фильмов для детей
Подробнее
Ушел из жизни киновед Армен Медведев
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Непослушник 2» выбился в лидеры
Подробнее
Объявлены номинанты премии им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино
Подробнее
Объявлены номинанты «Золотого глобуса»
Подробнее
Эксперты обсудили ключевые вызовы, с которыми киноиндустрия столкнулась в 2022 году
Подробнее
Premier анонсировал премьеры документальных проектов в 2023 году
Подробнее
АВК, «Оптима кино» и медиагруппа «Красный квадрат» объявили о сотрудничестве
Подробнее
Мировой бокс-офис может достигнуть отметки в $29 млрд по итогам 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 12 по 18 декабря
Подробнее
В Москве прошла премьера «Чук и Гек. Большое приключение»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Непослушник 2» опережает «Елки 9»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 декабря 2022 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «13 клиническая»
Подробнее
Касса России: «Елки 9» собрали более 100 млн рублей за уикенд
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 декабря
Подробнее

Новости по теме

Совет Федерации предложил дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды и кредитов
Подробнее
Минкультуры назвало приоритетные темы поддержки кинопроизводства в 2023 году
Подробнее
Стартовал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов от Фонда кино
Подробнее
В Москве планируют провести новый фестиваль авторского кино
Подробнее
Очная защита социально значимых фильмов. Часть вторая
Подробнее