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В Новосибирске завели дело о хищении более 11 млн рублей по «Пушкинской карте»

Автор: Илья Кувшинов

27 мая 2024

Сейчас предполагаемые злоумышленники находятся под подпиской о невыезде

Пресс-служба регионального УФСБ России сообщила ТАСС, что в отношении двух жителей Новосибирска возбуждено уголовное дело за хищение более 11 млн рублей, выделенных по программе «Пушкинская карта».

Уточняется, что подозреваемые через чаты в мессенджерах организовали схему по предпродаже билетов на культурно-массовые мероприятия, которые фактически не проводились. Для оплаты билетов использовались купленные в интернете реквизиты персональных «Пушкинских карт».

В настоящее время предполагаемые злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

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