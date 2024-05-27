В Новосибирске завели дело о хищении более 11 млн рублей по «Пушкинской карте»

Сейчас предполагаемые злоумышленники находятся под подпиской о невыезде

Пресс-служба регионального УФСБ России сообщила ТАСС, что в отношении двух жителей Новосибирска возбуждено уголовное дело за хищение более 11 млн рублей, выделенных по программе «Пушкинская карта».

Уточняется, что подозреваемые через чаты в мессенджерах организовали схему по предпродаже билетов на культурно-массовые мероприятия, которые фактически не проводились. Для оплаты билетов использовались купленные в интернете реквизиты персональных «Пушкинских карт».

В настоящее время предполагаемые злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.