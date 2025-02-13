Пятый канал присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Теперь АПКиТ объединяет 49 крупнейших российских кинопроизводителей

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним телеканалом – к профессиональному индустриальному сообществу присоединился Пятый канал.

«Членство Пятого канала в АПКиТ – это возможность присоединиться к уважаемому профессиональному сообществу, внести свой вклад в дальнейшее развитие и укрепление творческого потенциала в сфере киноискусства, поделиться опытом и инновационными подходами в производстве сериалов, документальных проектов. Это партнерство открывает новые горизонты для нашей компании, позволит активно участвовать в процессе формирования будущего российского кинематографа, предоставляет условия для реализации амбициозных проектов», – заявил генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов.

Пятый входит в тройку лидеров телевизионного вещания по основным аудиториям. В числе популярных проектов вещателя – «След», «Закон тайги», «Великолепная Пятерка», «Условный мент», «Пилигрим» и многие другие.

На текущий момент АПКиТ объединяет 49 крупнейших производителей контента: 41 кинокомпанию, 5 телеканалов и 3 видеосервиса.