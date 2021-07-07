В Южной Корее состоится первый онлайн-фестиваль российского кино Russian Film Festival

Десять популярных российских фильмов будут доступны для просмотра на крупнейшей корейской платформе Home Choice с 12 по 31 июля. Зрители Кореи впервые увидят подборку художественных и анимационных картин последних лет. RFF в Южной Корее станет первым посвященным российскому кинематографу мероприятием на территории Азии.

В Корее впервые в программу RFF войдут свежие хиты российского проката – фантастический триллер СПУТНИК, международная премьера которого состоялась на Tribeca Film Festival, фильм-катастрофа ОГОНЬ, лирическая криминальная драма БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ и две экранизации российских романов-бестселлеров КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ Карины Добротворской и ТЕКСТ Дмитрия Глуховского. Также зрители увидят черно-белую историческую драму ФРАНЦУЗ о советском андеграунде и интернациональной любви в эпоху оттепели, биографическую картину ДОКТОР ЛИЗА, посвященную памяти одной из главных правозащитниц и общественных деятелей России Елизаветы Глинки, ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА – киноадаптацию знаменитой современной пьесы в жанре театра абсурда и новую комедию Михаила Сегала ГЛУБЖЕ!. Анимационный блок фестиваля будет представлен популярным мультфильмом СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ.



В 2020 году Russian Film Festival прошел в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии. В 2021-м фестиваль стартовал в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit (Аргентина, Чили и Уругвай) и продолжился в Казахстане на базе онлайн-кинотеатра Okko.

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино «Сегодня мы видим настоящий бум VOD-платформ, благодаря которому контент «путешествует» по всему миру, становясь доступным большому количеству людей в самых разных странах. Это дает большие преимущества с точки зрения продвижения проектов на международные рынки – ведь так контент попадает напрямую к зрителю, минуя все расходы и сложности, связанные с кинотеатральным прокатом. Российские фильмы, сериалы и анимация за последний год стали очень востребованы у крупных международных платформ, и этот интерес растет. Мы рады тому, что с помощью Russian Film Festival сможем не только показать все многообразие современного российского контента, но и начать профессиональный диалог между кино- и ТВ индустриями наших стран, который, как мы надеемся, приведет к созданию новых проектов и заключению новых сделок».

«Home Choice – первая и крупнейшая VOD-платформа в Южной Корее, на которой сосредоточено более 300,000 художественных и документальных фильмов, сериалов, телевизионных шоу, а также различный образовательный контент. С каждым годом мы все больше укрепляем позиции в индустрии, расширяя свою деятельность в направлениях продакшна и инвестиций. Сегодня пользователями платформы являются более 7 миллионов человек. За последние годы российская киноиндустрия стала масштабнее, и Home Choice активно реагирует на эту тенденцию. У нас уже был опыт работы с несколькими российскими картинами, включая фильм СПУТНИК, который добился неплохих успехов в Корее. Мы надеемся, что коллаборация между Роскино и Home Choice в рамках Russian Film Festival 2021 станет культурным мостом как для зрителей, так и для профессионального сообщества из обеих стран», – Чо Чегу, генеральный директор Home Choice.

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07.07.2021 Автор: Виолетта Палий