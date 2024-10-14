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В четырех городах России пройдет фестиваль китайского кино

Автор: БК

14 октября 2024

В программе – десять фильмов разнообразных жанров

Сразу в четырех городах России – в Москве (22-27 октября), Великом Новгороде (24-27 октября) Санкт-Петербурге (25-27 октября) и Екатеринбурге (25-27 октября) – пройдет фестиваль китайского кино.

В программе – десять фильмов разнообразных жанров. В их числе – спортивное драмеди ПЕГАС 2, фантастика БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2, эпичное фэнтези ТВОРЕНИЕ БОГОВ, криминальный триллер БЕСКОНЕЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и многие другие.

Торжественная церемония открытия пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» 22 октября. В ней примет участие китайская делегация: представители Государственного управления по кинематографии КНР, Китайского центра исследований киноискусства и режиссер фильма открытия КИТАЙСКИЙ ПИНГ-ПОНГ: ОТПОР ИЗ ТУПИКА Юй Баймэй.

Также показы будут организованы на площадках кинотеатров в Великом Новгороде («Мультимедийный центр Россия»), Санкт-Петербурге («Аврора», «Ленфильм», «Лендок») и Екатеринбурге («Дом кино»).

Организаторами бесплатных показов выступают РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР. Более подробная информация доступна на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма ТВОРЕНИЕ БОГОВ

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