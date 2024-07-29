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РОСКИНО поддержит занимающиеся экспортом кинокомпании

Автор: Илья Кувшинов

29 июля 2024

Подать заявку можно до 28 августа

РОСКИНО начинает прием заявок на поддержку представителей российской киноиндустрии в целях возмещения и (или) обеспечения части затрат на участие в международных кинорынках и иных зарубежных мероприятиях, которые способствуют популяризации российского кино и анимации за границей.

Отмечается, что в числе международных кинорынков будут рассматриваться профессиональные индустриальные мероприятия по всему миру, за исключением Российской Федерации.

Подать заявку в РОСКИНО можно на бумажном носителе до 28 августа включительно. Более подробная информация доступна на официальном сайте организации.

Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

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