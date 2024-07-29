РОСКИНО поддержит занимающиеся экспортом кинокомпании
Автор: Илья Кувшинов
29 июля 2024
Подать заявку можно до 28 августа
РОСКИНО начинает прием заявок на поддержку представителей российской киноиндустрии в целях возмещения и (или) обеспечения части затрат на участие в международных кинорынках и иных зарубежных мероприятиях, которые способствуют популяризации российского кино и анимации за границей.
Отмечается, что в числе международных кинорынков будут рассматриваться профессиональные индустриальные мероприятия по всему миру, за исключением Российской Федерации.
Подать заявку в РОСКИНО можно на бумажном носителе до 28 августа включительно. Более подробная информация доступна на официальном сайте организации.
Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
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