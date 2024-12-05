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РОСКИНО проведет фестиваль российского кино во Франции

Автор: БК

5 декабря 2024

Он пройдет в трех городах с 10 по 14 декабря

С 10 по 14 декабря во Франции пройдет Фестиваль российского кино. Показы пройдут в Российском духовно-культурном православном центре в Париже (10-12 декабря) и на Лазурном Берегу: в одном из старейших кинотеатров Франции, Eden, в Ментоне и кинотеатре Le Vox во Фрежюсе. В двух последних местах показ пройдут с 12 по 14 декабря. Организатором Фестиваля выступает РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Посольства Российской Федерации во Франции.

Французские зрители смогут увидеть приключенческий фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина, комедийное роуд-муви ПОЕХАВШАЯ Антона Маслова, новогоднюю сказку ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ Александра Котта, драму ВЫЗОВ Клима Шипенко, экранизацию русской народной сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского и якутскую драму ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского. 

Обсудить с гостями фестиваля российское кино приедут актриса Ольга Лерман, режиссеры Александр Войтинский и Александр Котт, продюсер Семен Аманатов, директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский и генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Также 10 декабря в Российском духовно-культурном православном центре в Париже откроется выставка уникальных плакатов и киноафиш из архивов РОСКИНО. Среди работ, которые будут представлены, плакаты на французском языке к таким фильмам, как А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... Станислава Ростоцкого, МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ Владимира Меньшова, РУСЛАН И ЛЮДМИЛА Александра Птушко и многим другим картинам. Выставка станет частью мероприятий РОСКИНО в честь столетнего юбилея, который компания правопреемник «Совэкспортфильма» отмечает в 2024 году. Посмотреть уникальные плакаты можно будет до 31 декабря. 

В 2023 году РОСКИНО организовывало Фестиваль российского кино при поддержке Минкультуры России, Посольства Российской Федерации во Франции, Канцелярии Российской Федерации в Вильфранш-сюр-Мер, культурной ассоциации «Русские сезоны» в четырех городах Франции: Каннах, Вильфранш-сюр-Мер, Ментоне и Биаррице. Показы прошли с 24 октября по 5 ноября; в программу вошли авторские фильмы последних двух лет. Фестиваль посетили более 900 зрителей.

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