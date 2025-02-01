РОСКИНО выступит партнером Фестиваля российского кино в Республике Сербской

Все кинопоказы будут бесплатными

С 4 по 7 февраля в городе Братунац Республики Сербской (Босния и Герцеговина) пройдет IX Фестиваль российского кино.

Официальным партнером мероприятия станет РОСКИНО при поддержке Минкультуры России – компания предоставит для показа комедийную драму СКАЗКИ ГОФМАНА, сказку ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и военную драму ВОЗДУХ.

Помимо этого, в программе смотра будет продемонстрирован документальный фильм «Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской» Виталия Бузуева.

Все кинопоказы будут бесплатными и пройдут в Доме культуры Братунац. В числе организаторов – администрация города Братунац, Дом культуры Братунац при поддержке Русского Дома в Белграде, а также первый организатор показов российского кино в Республике Сербской Радован Петкович.