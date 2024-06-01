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Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров убрать фильмы и сериалы с ЛГБТ*-контентом

Автор: Илья Кувшинов

1 июня 2024

Информацию об этом подтвердила пресс-служба «Кинопоиска».

По требованию Роскомнадзора российские стриминговые сервисы стали убирать из своих библиотек проекты, в которых можно найти пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу «Кинопоиска».

«Роскомнадзор определил ряд фильмов и сериалов как пропаганду нетрадиционных отношений и разослал онлайн-кинотеатрам требования о недопустимости их трансляции в России. После получения таких требований «Кинопоиск», как и другие сервисы, убрал такие тайтлы из доступа для подписчиков. Без официального требования РКН фильмы и сериалы с «Кинопоиска» не удалялись», – подчеркивается в заявлении.

Ранее медиа обратили внимание, что с отечественных площадок стали исчезать проекты, где есть сцены однополой любви, а также сюжетные линии с трансперсонами. Отмечается, что это коснулось не только зарубежных картин, но и российских фильмов и сериалов – в частности, со стримингов пропали ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, АУТЛО Ксении Ратушной и УЧЕНИК Кирилла Серебренникова.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма УЧЕНИК

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