Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Автор: БК
21 апреля 2025
Ожидается, что инициатива продлится с 1 по 15 мая
Похоже, представители кинопоказа вновь на время откажутся от демонстрации пиратского контента в кинотеатрах – по информации БК, инициатива продлится с 1 по 15 мая.
В число голливудских картин, премьера которых в мировом прокате совпадет со временем проведения акции, вошли экшн РАСПЛАТА 2 с Беном Аффлеком и новый кинокомикс Marvel ГРОМОВЕРЖЦЫ*.
Напомним, что в прошлом году акция «Месяц без пираток» продлилась с 18 апреля по 12 мая. Во время ее проведения БК анонимно поговорил с представителями нескольких кинотеатров о том, как они оценивают реализованную инициативу.
Фото: кадр из фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ*
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