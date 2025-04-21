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Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники

Автор: БК

21 апреля 2025

Ожидается, что инициатива продлится с 1 по 15 мая

Похоже, представители кинопоказа вновь на время откажутся от демонстрации пиратского контента в кинотеатрах – по информации БК, инициатива продлится с 1 по 15 мая.

В число голливудских картин, премьера которых в мировом прокате совпадет со временем проведения акции, вошли экшн РАСПЛАТА 2 с Беном Аффлеком и новый кинокомикс Marvel ГРОМОВЕРЖЦЫ*.

Напомним, что в прошлом году акция «Месяц без пираток» продлилась с 18 апреля по 12 мая. Во время ее проведения БК анонимно поговорил с представителями нескольких кинотеатров о том, как они оценивают реализованную инициативу.

Фото: кадр из фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ*

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