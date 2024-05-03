Кинотеатры о «Месяце без пираток»: «Площадки использовали выходные для проведения субботника»

Антипиратские «каникулы» продлятся до 12 мая включительно

Завершилась вторая неделя проведения специальной акции, в рамках которой по предложению Ассоциации владельцев кинотеатров подавляющая часть демонстраторов по всей стране отказалась от показа фильмов, не имеющих официального правообладателя на территории РФ. Предполагается, что действие договоренности о добровольном отказе от предсеансового обслуживания завершится 12 мая. БК анонимно поговорил с представителями нескольких кинотеатров о том, как они оценивают реализованную инициативу. Материал будет дополняться новыми комментариями.

Ожидалось, что главным бенефициаром проводимой акции станет отечественная фантастическая картина для всей семьи СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Многие демонстраторы рассчитывали, что лента продолжит череду суперуспешных российских фильмов, которые вышли с начала года. Однако на момент подготовки данной публикации валовые сборы ленты, согласно предварительным данным ЕАИС, составляют 789 млн рублей, что не соответствует ожиданиям многих кинотеатров. «Если говорить конкретно о фильме СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, то сам фильм хороший, но его потенциальная аудитория, скажем так, «подрассыпалась», – считает представитель кинопоказа, который предпочел остаться анонимным. – Для совсем младшей аудитории фильм слишком длинный, на старших зрителей, кто помнит «Гостью из будущего», не был направлен маркетинг, школьники выбрали гулять в парках в хорошую погоду и так далее. Можно отметить, что недобор фильма сильнее ударил по многозальникам, которым сейчас действительно не хватает репертуара, чем по одному-двух-трех-зальным площадкам».

Собеседник БК спокойно относится к проводимой акции и скромным сборам, отметив, что это не первый и не последний недобор в апреле: «Так случилось, бывает. Нужно работать дальше. Май и апрель всегда исторически были провальными месяцами. В прошлом году сложилась обратная ситуация, ВЫЗОВ более-менее сработал, и никто из показчиков особо не роптал».

В то же время среди наших собеседников нашлись и те, кто крайне негативно оценивает первые итоги акции. «В российском прокате все плохо. Работать, привлекать аудиторию нечем. Нам нужно платить аренду, зарплаты, налоги, покупать кинолампы – откуда брать деньги? Особенно при том, что все подорожало в несколько раз. Выручка снижается, значит, мы вынуждены экономить на расходниках, зарплатах, сервисе. Качество кинопоказа снижается, а это отражается на сборах фильмов, они тоже снизятся. Жаль, что дистрибьюторы и чиновники словно не понимают, что мы все друг от друга зависим. Прокатчики дают кино, мы – качественный сервис, и на этом вместе зарабатываем. Но если уровень контента и услуг кинопоказа с каждым днем только снижается, к чему мы придем через несколько месяцев, год? – рассуждает еще один анонимный представитель сферы кинопоказа. – По моим наблюдениям, не только мы недовольны антипиратскими каникулами, особенно на фоне результатов СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Некоторым многозальникам, насколько я знаю, ничего не осталось, как использовать период майских праздников для реконструкции. Они закрыли часть залов, устроили клининг, поменяли кресла и лампы. То есть некоторые многозальники использовали эти выходные для проведения субботника, скажем так. Какие-то из площадок, может, и ведут предсеансовое обсуживание, но большинство, насколько я знаю, держится. Сиквел ДЮНЫ позволил собрать кубышку, теперь остается потерпеть и дождаться 13-го числа».

Если говорить о кинотеатрах, которые рискнули и стали работать в эти дни предсеансовым обслуживанием, то данная ставка не сыграла, отмечает наш первый собеседник: «Дело все-таки не в фильмах сейчас, а вообще в низкой посещаемости. Зрителей в кино нет, все за городом, на шашлыках. Поэтому я не удивлюсь, если СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД еще раскачается, особенно если ухудшится погода, что выгонит всех с улицы. Тем более возвращать в предсеансовое обслуживание сейчас особо нечего. ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ, ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА уже выработали свой потенциал. Рисковать и все это опять показывать ради одного сеанса, на который может никто не прийти – какой смысл? Зачем менять шило на мыло?»

«Все российское кино работает плохо, мы рано поверили во всесилие и востребованность отечественного продукта. Сначала нужно было добиться, чтобы оно собирало на протяжении всего года, а не только в январе-феврале-марте. И на этом фоне МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ еще и не получило прокатное удостоверение. У меня нет добрых слов в связи с этой ситуацией, – продолжает сокрушаться наш второй собеседник. – Вот мы – кинотеатр, который на протяжении всего прошлого года не провел ни одного предсеансового показа. Весь год мы работали только фильмами с прокатными удостоверениями. В сравнении с 2019-м, последним докризисным годом, в 2023-м мы потеряли 22 миллиона рублей сборов и примерно 100 тысяч посещений. Это красноречивые цифры, которые наглядно демонстрируют, что легальные фильмы не зарабатывают сегодня столько же, сколько в 2019 году. И это несмотря на рост цен, ведь билеты выросли на 30 процентов. Мое мнение, что это приговор, наглядная демонстрация плачевного положения дел в кинопрокате сегодня».

Решение проблемы один из кинотеатров видит в достижении договоренности между площадками и дистрибьюторами о нормировании сеансов фильмов с ПУ и с предсеансовым обслуживанием: «Сейчас маятник качается то в одну сторону, когда выходит условная ДЮНА, то в другую, когда стартует СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Но можно договориться, например, что предсеанс никогда не будет превышать, допустим, 30 процентов от росписи. Никто из кинотеатров ведь не собирается вставлять палки в колеса российскому блокбастеру, который реально собирает кучу денег. Если он зарабатывает, то все охотно будут оставлять его большим количеством сеансов. Но если случается обратная ситуация, то зачем искусственно создавать дополнительные проблемы кинотеатрам? Мне верится, что договориться о подобном нормировании вполне возможно, если этим займется, например, та же АВК, которая инициировала текущую акцию по ограничению репертуара. Важно понимать, что прокатчикам более чем хватает инструментария для воздействия на кинотеатры, но тут важно прийти к определенному балансу. На данный момент мы продолжаем пребывать в двусмысленном состоянии, когда не замечаем предсеансового обслуживания, пока нет крупных российских фильмов, но тут же все становятся резко против него, когда выходит очередная крупная отечественная премьера. Не лучше ли открыть глаза и сказать себе: да, мы показываем теневой контент, а вот – правила по его демонстрации».

Подчеркнем, что высказанные в данном материале суждения являются мнениями спикеров и не представляют позицию редакции «Бюллетеня кинопрокатчика».

Фото: Freepik