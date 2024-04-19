Российские кинотеатры отказались от предсеансовых показов в рамках акции «Месяц без пираток»

Инициатива АВК продлится до 12 мая

Представители кинопоказа, как и предполагалось, массово присоединились к специальной акции от Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и отказались от демонстрации пиратского контента в кинотеатрах.

РБК отмечает, что один из самых популярных недавних проектов в рамках «предсеансового обслуживания» – фильм Дени Вильнева ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ – был заявлен на 18 апреля только в одном несетевом кинотеатре Москвы, а на сайтах киносетей, ранее активно демонстрировавших эту картину, ее уже нет.

Инициатива АВК, которая продлится до 12 мая, позволит поддержать российские фильмы. К числу крупных участников рынка, поддержавших предложенную акцию, присоединились компании «Атмосфера кино», «КарроПрокат» и «Централ Партнершип».

Так, например, недавно представителям кинотеатров стало известно, что последняя будет осуществлять пролонгацию ключей на фантастику СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД каждые два дня только при условии соблюдения всех договоренностей. Если кинотеатр вдруг решит показывать нелегальный контент, то он будет отрезан от возможности показа ленты по мотивам книги Кира Булычева.

«КарроПрокат», в свою очередь, напомнила кинотеатрам, что выпускает в прокат военную фантастику БЛИНДАЖ и надеется, что с их помощью «именно этот патриотический фильм станет одним из основных предложений для зрителей в праздничные майские дни».

Как мы уже писали ранее, в число высокобюджетных голливудских картин, премьера которых в мировом прокате совпала со временем проведения акции, вошли комедийный экшн КАСКАДЕРЫ, продолжение франшизы ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО, а также боевик Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ, которому незадолго до выхода в официальный российский прокат было отказано в выдаче прокатного удостоверения.

Напомним, что на минувшей неделе пиратские релизы принесли кинотеатрам 40 млн рублей. В числе демонстрировавшихся релизов – ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС, КУНГ-ФУ ПАНДА 4 и вышеупомянутый сиквел ДЮНЫ.

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